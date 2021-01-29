Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Akrep 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 8. son bölüm

Akrep dizisi 8. son bölüm Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Bekir Aksoy'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri artık Perşembe akşamları yayınlanacak. Akrep 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 8. son bölüm...

Akrep 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 8. son bölüm

Akrep dizisinin 8. son bölümü yayındaydı. Son bölümde; Perihan kızı Berna'nın ölümünün peşine düşer. Ferda ise Fikret'in hiç aklına gelmeyen kozlarını bir bir ortaya koyar. Fikret için zor anlar başlar. Akrep 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 8. son bölüm...

AKREP 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

AKREP 8. SON BÖLÜM ÖZETİ

Köşeye sıkışan Ferda, şeytani planını uygulamaya koyuyor. Annesi Perihan tarafından Berna’nın öldüğü geceyle ilgili sorgulanan Ferda, şimşekleri Fikret’in üzerine çekmek için zekice bir hamle yapacak.

Fikret, cinayet gecesiyle ilgili delil bulmak için çalışırken, İpek’in kalp ameliyatı, ailenin sorunlarını bir kenara bırakıp bir araya gelmesine vesile olacak.

Karısının katilinin sevgilisi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Fikret ne yapacak? Ferda cinayetle ilgili üzerinde toplanan şüpheleri dağıtabilecek mi? Perihan, kızının ölümüyle ilgili gerçeğe ulaşabilecek mi? İpek’in ameliyatı başarılı geçecek mi?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mucize Doktor 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Mucize Doktor 47. son bölüm...
TELEVİZYONMucize Doktor 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Alev Alev 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Alev Alev 12. son bölüm tek parça izle:
TELEVİZYONAlev Alev 13. yeni bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 81. son bölüm
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova fragman var mı?
Birol Doğan kimdir?
TELEVİZYONBirol Doğan kimdir?
Sol Yanım bu akşam yok mu, neden yayınlanmıyor? - Sol Yanım yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?
TELEVİZYONSol Yanım bu akşam yok mu?
Netflix'in en çok izlenen dizisi: Bridgerton!
TELEVİZYONNetflix'in en çok izlenen dizisi!
Babam Çok Değişti oyuncuları kim? Babam Çok Değişti dizisi konusu ne?
TELEVİZYONBabam Çok Değişti oyuncuları tam kadro
Alev Alev nerede çekiliyor? Alev Alev dizisi hangi semtte çekiliyor? Yedikule nerede?
TELEVİZYONAlev Alev nerede çekiliyor?
Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova dizisi konak ve çiftlik nerede?
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor?
Alev Alev oyuncuları kimler, isimleri ne? İşte Alev Alev oyuncu kadrosu ve karakterleri!
TELEVİZYONAlev Alev oyuncuları kimler?