Akrep dizisinin 8. son bölümü yayındaydı. Son bölümde; Perihan kızı Berna'nın ölümünün peşine düşer. Ferda ise Fikret'in hiç aklına gelmeyen kozlarını bir bir ortaya koyar. Fikret için zor anlar başlar. Akrep 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 8. son bölüm...

AKREP 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

AKREP 8. SON BÖLÜM ÖZETİ

Köşeye sıkışan Ferda, şeytani planını uygulamaya koyuyor. Annesi Perihan tarafından Berna’nın öldüğü geceyle ilgili sorgulanan Ferda, şimşekleri Fikret’in üzerine çekmek için zekice bir hamle yapacak.

Fikret, cinayet gecesiyle ilgili delil bulmak için çalışırken, İpek’in kalp ameliyatı, ailenin sorunlarını bir kenara bırakıp bir araya gelmesine vesile olacak.

Karısının katilinin sevgilisi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Fikret ne yapacak? Ferda cinayetle ilgili üzerinde toplanan şüpheleri dağıtabilecek mi? Perihan, kızının ölümüyle ilgili gerçeğe ulaşabilecek mi? İpek’in ameliyatı başarılı geçecek mi?