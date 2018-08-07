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Akrep Nalan: Nereye bağışlayacağıma ben karar veririm

İstanbul Levent’teki tripleks villasını Nesin Vakfı’nın ‘Matematik Köyü’ne bağışlayan ünlü sanatçı Akrep Nalan, Bodrum’daki villasını da Türkan Saylan’ın kurduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayacağını açıkladı. Habertürk’ten Bülent İpek’e konuşan sanatçı “Evet akrabalarım, yeğenlerim de var ama nereye bağışlayacağıma ben karar veririm“ dedi

07.08.2018 - 07:21 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Hayatını yıllardır Bodrum’da sürdüren sanatçı Akrep Nalan, İstanbul Etiler’deki tripleks bahçeli villasını Ali Nesin’in kurduğu İzmir’deki Matematik Köyü’ne bağışladı. Uzun bir araştırmadan sonra ‘Aydınlık, çağdaş ve Atatürkçü gençler yetiştirdiklerini gördüm’ diyerek bağış yapacağı kuruma karar verdiğini söyleyen sanatçı, telefon röportajımızda yılın önemli bölümünü geçirdiği Bodrum’daki evini de Türkan Saylan’ın kurduğu Çağdaş yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayacağını açıkladı.

Nalan Hanım, İstanbul Etiler’deki evinizi Nesin Vakfı’nın ‘matematik Köyü’ne bağışladınız. Aileniz akrabalarınız, yeğenleriniz ne dedi bu işe?

Kimse bir şey diyemez ki. Yıllarca kulüplerde çalıştım. Sabahlara kadar sarhoş eğlendirdim. Nereye bağışlayacağıma ben karar veririm. Tabi inşallah yakınlarıma da bir şeyler kalır.

Artık sahnelere çıkmayacak mısınız, müzik hayatına son mu verdiniz?

Artık yeter. Yıllarca çok çalıştım. Ben gece kulübü şarkıcısıyım. Sabahlara kadar sahnelerdeydim. Biliyorsunuz bu yorucu bir şey. Artık dışarıya, mekanlara canlı müzik dinlemeye bile gitmiyorum. Albüm filan da yapmıyorum artık. Müziği evde dinliyorum.

Evinizi Nesin Vakfı’na bağışlamaya neye göre karar verdiniz?

Aklımda birkaç yer vardı. Nesin Vakfı’na karar verdim. Ali Nesin’le de görüştüm, yerlerini de gördüm. Çocuklar için çok önemli işler yapıyorlar. Aydınlık, çağdaş, Atatürkçü çocuklar için inşallah bir faydası olur. Ölene kadar bende olacak. Ben ölünce de inşallah o çocuklar için kullanılacak.

Matematik Köyü İzmir’de İstanbul’daki evinizi nasıl kullanacaklar?

Nasıl kullanacaklarını çok bilmiyorum. Ama Ali Nesin ‘Bu tür bağışlarımızı satmaktan yana değiliz.’ dedi. Hatta benim evi çok beğendi. ‘Ben burayı böyle bir matematik evi filan yapabilirim.’ diye söyledi. Nasıl değerlendirirlerse değerlendirirler ben ona karışmam. Onlar da evi gördü. Evin bahçesi de var yerinde bir proje yapabileceklerini, bir matematik kampı olabileceğini söylediler. Ev Beşinci Gazeteciler Sitesi’nde. Öyle çok ta gözünüzde büyüteceğiniz bir villa değil.

Bu bağış daha önce olmuş neden duyurmadınız?

Aslında ben hiç duyulsun istememiştim. Konuşacak çok şey de yok. Onlar aslında duyuru yapmak istedi. Toplantı filan yapmak istediler. Ali Nesin ödül alınca “Bugüne kadar ki en büyük bağışçımız sizsiniz. Çok teşekkür ederim.”deyince duyuldu. Duyuldu ve aman Allahım, nasıl bir ilgi, nasıl arayanlar, konuşanlar. Tabi çok çok hoş çok hoş bu. Yani binlerce teşekkür eden insanlar var.



BODRUM'DAKİ EVİNİ TÜRKAN SAYLAN'IN DERNEĞİNE BAĞIŞLADI

Yıllardır Bodrum’da yaşıyorsunuz? Bodrum’daki eviniz duruyor mu?

Bodrum’daki evim duruyor. Bodrum’daki evi de başka bir yere bağışlamayı düşünüyorum. İyice araştırıyorum. Aynı bu şekilde Türkan Saylan’ın kurduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlamayı düşünüyorum. Aman dünya malı dünyanın. Ne olacak.

 



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Yorumlar 4
  • Misafir 5 dakika önce
    Bu yüzden sanatçı... rabbim sağlık sıhhat versin.
  • Misafir 39 dakika önce
    helal olsun
  • Misafir 1 saat önce
    Aklımda deli sorular. Aydınlık ve çağdaş ???????
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