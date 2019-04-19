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İftar vakti ile Berat Kandii'nde oruç tutarak ibadet eden vatandaşlar ibadetlerini tamamlayacak. Ramazan Ayı'nında müjdecisi olarak bilinen Berat Kandili'nde oruç tutulmasıyla ilgili dini kaynaklarda aşağıdaki ifadelere yer veriliyor:
"Hz. Peygamber (s.a.s.),bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizi, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),“Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mace, İkametü’s-Salat, 191) buyurmuştur."
19 NİSAN AKŞAM EZANI SAATİ ( İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, ADANA, TRABZON)
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ezan ve namaz saatleri tablosuna göre, akşam ezanı İstanbul'da 19.54'te, Ankara'da 19.37'de , İzmir'de 19.58'de, Bursa'da 19.52'de ve Adana'da 19.23'de, Trabzon'da 19.11'de okunacak.
|İL
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|ADANA
|04:27
|05:53
|12:43
|16:24
|19:23
|20:43
|ADIYAMAN
|04:13
|05:40
|12:31
|16:13
|19:12
|20:34
|AFYONKARAHİSAR
|04:41
|06:10
|13:02
|16:45
|19:44
|21:07
|AĞRI
|03:48
|05:18
|12:12
|15:56
|18:56
|20:20
|AMASYA
|04:14
|05:46
|12:41
|16:25
|19:26
|20:52
|ANKARA
|04:28
|05:59
|12:53
|16:37
|19:37
|21:02
|ANTALYA
|04:46
|06:12
|13:02
|16:43
|19:41
|21:01
|ARTVİN
|03:48
|05:21
|12:17
|16:02
|19:03
|20:30
|AYDIN
|04:55
|06:22
|13:13
|16:55
|19:54
|21:16
|BALIKESİR
|04:49
|06:19
|13:13
|16:56
|19:56
|21:21
|BİLECİK
|04:39
|06:10
|13:04
|16:48
|19:49
|21:14
|BİNGÖL
|04:01
|05:30
|12:22
|16:05
|19:05
|20:28
|BİTLİS
|03:56
|05:24
|12:16
|15:58
|18:58
|20:20
|BOLU
|04:30
|06:03
|12:58
|16:42
|19:43
|21:09
|BURDUR
|04:45
|06:12
|13:03
|16:45
|19:44
|21:05
|BURSA
|04:42
|06:14
|13:08
|16:52
|19:52
|21:18
|ÇANAKKALE
|04:53
|06:24
|13:19
|17:03
|20:03
|21:28
|ÇANKIRI
|04:23
|05:55
|12:50
|16:34
|19:35
|21:01
|ÇORUM
|04:18
|05:50
|12:45
|16:29
|19:29
|20:55
|DENİZLİ
|04:50
|06:17
|13:08
|16:50
|19:49
|21:10
|DİYARBAKIR
|04:05
|05:32
|12:23
|16:06
|19:05
|20:26
|EDİRNE
|04:47
|06:22
|13:18
|17:03
|20:05
|21:33
|ELAZIĞ
|04:07
|05:35
|12:27
|16:10
|19:10
|20:32
|ERZİNCAN
|04:02
|05:33
|12:26
|16:10
|19:10
|20:35
|ERZURUM
|03:54
|05:25
|12:19
|16:03
|19:03
|20:28
|ESKİŞEHİR
|04:38
|06:09
|13:02
|16:46
|19:46
|21:11
|GAZİANTEP
|04:19
|05:45
|12:35
|16:16
|19:15
|20:35
|GİRESUN
|04:03
|05:35
|12:31
|16:15
|19:16
|20:43
|GÜMÜŞHANE
|04:00
|05:32
|12:26
|16:11
|19:11
|20:37
|HAKKARİ
|03:52
|05:19
|12:09
|15:51
|18:50
|20:11
|HATAY
|04:26
|05:51
|12:40
|16:20
|19:19
|20:38
|ISPARTA
|04:44
|06:11
|13:02
|16:44
|19:43
|21:04
|MERSİN
|04:31
|05:56
|12:46
|16:27
|19:26
|20:45
|İSTANBUL
|04:40
|06:13
|13:08
|16:53
|19:54
|21:21
|İZMİR
|04:56
|06:24
|13:16
|16:58
|19:58
|21:20
|KARS
|03:45
|05:17
|12:12
|15:56
|18:57
|20:23
|KASTAMONU
|04:19
|05:53
|12:49
|16:34
|19:35
|21:03
|KAYSERİ
|04:21
|05:50
|12:42
|16:25
|19:25
|20:47
|KIRKLARELİ
|04:44
|06:19
|13:15
|17:00
|20:02
|21:30
|KIRŞEHİR
|04:25
|05:55
|12:48
|16:31
|19:31
|20:54
|KOCAELİ
|04:37
|06:09
|13:05
|16:49
|19:50
|21:16
|KONYA
|04:36
|06:03
|12:54
|16:36
|19:36
|20:57
|KÜTAHYA
|04:41
|06:11
|13:04
|16:48
|19:48
|21:12
|MALATYA
|04:11
|05:39
|12:31
|16:14
|19:13
|20:35
|MANİSA
|04:54
|06:22
|13:15
|16:57
|19:57
|21:19
|KAHRAMANMARAŞ
|04:19
|05:46
|12:37
|16:18
|19:17
|20:38
|MARDİN
|04:05
|05:31
|12:21
|16:03
|19:02
|20:22
|MUĞLA
|04:54
|06:21
|13:11
|16:52
|19:51
|21:12
|MUŞ
|03:57
|05:26
|12:18
|16:01
|19:01
|20:23
|NEVŞEHİR
|04:25
|05:53
|12:45
|16:28
|19:28
|20:50
|NİĞDE
|04:27
|05:54
|12:46
|16:28
|19:27
|20:48
|ORDU
|04:04
|05:37
|12:33
|16:17
|19:18
|20:45
|RİZE
|03:54
|05:27
|12:22
|16:07
|19:08
|20:35
|SAKARYA
|04:35
|06:07
|13:03
|16:47
|19:48
|21:14
|SAMSUN
|04:10
|05:43
|12:39
|16:24
|19:25
|20:52
|SİİRT
|03:58
|05:25
|12:17
|15:59
|18:58
|20:19
|SİNOP
|04:12
|05:47
|12:44
|16:29
|19:31
|20:59
|SİVAS
|04:12
|05:43
|12:36
|16:20
|19:20
|20:44
|TEKİRDAĞ
|04:46
|06:19
|13:14
|16:59
|20:00
|21:26
|TOKAT
|04:12
|05:44
|12:38
|16:22
|19:23
|20:48
|TRABZON
|03:57
|05:30
|12:26
|16:10
|19:11
|20:38
|TUNCELİ
|04:04
|05:33
|12:26
|16:09
|19:09
|20:32
|ŞANLIURFA
|04:13
|05:39
|12:29
|16:11
|19:09
|20:30
|UŞAK
|04:46
|06:14
|13:07
|16:49
|19:49
|21:12
|VAN
|03:50
|05:19
|12:11
|15:53
|18:53
|20:15
|YOZGAT
|04:21
|05:51
|12:45
|16:29
|19:29
|20:54
|ZONGULDAK
|04:27
|06:01
|12:57
|16:42
|19:43
|21:11
|AKSARAY
|04:28
|05:56
|12:48
|16:31
|19:30
|20:52
|BAYBURT
|03:57
|05:29
|12:23
|16:07
|19:08
|20:33
|KARAMAN
|04:35
|06:01
|12:51
|16:33
|19:32
|20:52
|KIRIKKALE
|04:26
|05:56
|12:50
|16:34
|19:34
|20:59
|BATMAN
|04:01
|05:29
|12:20
|16:02
|19:01
|20:23
|ŞIRNAK
|03:57
|05:24
|12:14
|15:56
|18:55
|20:16
|BARTIN
|04:24
|05:59
|12:55
|16:40
|19:41
|21:09
|ARDAHAN
|03:45
|05:18
|12:13
|15:58
|18:59
|20:26
|IĞDIR
|03:43
|05:14
|12:08
|15:52
|18:52
|20:17
|YALOVA
|04:40
|06:12
|13:07
|16:52
|19:52
|21:18
|KARABÜK
|04:25
|05:58
|12:54
|16:39
|19:40
|21:07
|KİLİS
|04:21
|05:46
|12:36
|16:17
|19:16
|20:35
|OSMANİYE
|04:23
|05:49
|12:39
|16:21
|19:19
|20:40
|DÜZCE
|04:32
|06:04
|13:00
|16:44
|19:45
|21:11
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