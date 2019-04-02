2 Nisan 2019 Akşam ezanı saati kaçta okunuyor? Sorusunun cevabını Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ezan saatinde belli oldu. Bugünün Miraç Kandili olması nedeniyle oruç tutanlar için iftar ezan saatini ve namaz vaktini haberimizde derledik.

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ

İSTANBUL AKŞAM EZAN SAATİ - 2 NİSAN 2019

İstanbul'da akşam ezanı saati Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. İşte 5 günlük namaz vakitleri...

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 02 Nisan 2019 Salı 05:12 06:40 13:13 16:47 19:36 20:58 03 Nisan 2019 Çarşamba 05:11 06:38 13:13 16:47 19:37 20:59 04 Nisan 2019 Perşembe 05:09 06:37 13:12 16:47 19:38 21:00 05 Nisan 2019 Cuma 05:07 06:35 13:12 16:48 19:39 21:02 06 Nisan 2019 Cumartesi 05:05 06:33 13:12 16:48 19:40 21:03 07 Nisan 2019 Pazar 05:03 06:32 13:11 16:49 19:41 21:04 08 Nisan 2019 Pazartesi 05:01 06:30 13:11 16:49 19:42 21:06

İZMİR AKŞAM EZAN SAATİ- 2 NİSAN 2019







Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 02 Nisan 2019 Salı 05:25 06:49 13:20 16:54 19:42 21:00 03 Nisan 2019 Çarşamba 05:24 06:47 13:20 16:54 19:43 21:01 04 Nisan 2019 Perşembe 05:22 06:46 13:20 16:54 19:44 21:02 05 Nisan 2019 Cuma 05:20 06:44 13:19 16:55 19:44 21:03 06 Nisan 2019 Cumartesi 05:18 06:43 13:19 16:55 19:45 21:04 07 Nisan 2019 Pazar 05:17 06:41 13:19 16:55 19:46 21:05 08 Nisan 2019 Pazartesi 05:15 06:40 13:19 16:56 19:47 21:07

ANKARA AKŞAM EZAN SAATİ - 2 NİSAN 2019

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 02 Nisan 2019 Salı 04:59 06:25 12:57 16:31 19:20 20:40 03 Nisan 2019 Çarşamba 04:57 06:24 12:57 16:31 19:21 20:41 04 Nisan 2019 Perşembe 04:56 06:22 12:57 16:32 19:22 20:42 05 Nisan 2019 Cuma 04:54 06:20 12:57 16:32 19:23 20:44 06 Nisan 2019 Cumartesi 04:52 06:19 12:56 16:33 19:24 20:45 07 Nisan 2019 Pazar 04:50 06:17 12:56 16:33 19:25 20:46 08 Nisan 2019 Pazartesi 04:48 06:16 12:56 16:33 19:26 20:47

NAMAZ ABDESTİ NASIL ALINIR?

Abdeste “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” diyerek başlanır.



Sonra “Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim” diyerek Euzü-besmele çekilir.



Üç kez eller bileklere kadar yıkanır, Ellerri yıkamak farzdır.(Bir elin parmakları diğer elin parmakları arasına geçirilerek hilallenir)



Sağ el ile ağıza üç kere su verilerek ağız yıkanır,



Sağ el ile buruna üç kere su verip, sol el ile sümkürülür,



Avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar üç kez yüz yıkanır, yüzü yıkamak farzdır.



Sol el ile sağ kol dirsek ile beraber üç kez yıkanır, Sağ el ile sol kol dirsek ile beraber üç kez yıkanır, Kolları yıkamak farzdır.



Her iki kol yıkandıktan sonra, eller tekrar yıkanır ve başın dörtte biri mesh edilir, başı messh etmek farzdır. (başın üst kısmına ıslak elle dokunulur)



Daha sonra sağ ve sol elin şehadet parmakları ile iki kulağın deliklerine su verirken baş parmaklar ile kulakların arkası mesh

edilir,



Ellerin dış yüzü ile ense mesh edilir,



Sol elin küçük parmağı ile, sağ ayağın küçük parmağından başlayarak, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle, topuklarla birlikte, sağ ayak üç kez yıkanır,



Sol ayağı üç kez yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağı ile bu sefer baş parmaktan başlayarak, küçük parmağa doğru, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle topuk ile birlikte yıkanır. Ayakları yıkamak farzdır.



Böylece abdest sona erer. Abdestten sonra abdest namazı kılanabilir.