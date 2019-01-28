Aksigorta KOBİ'lere özel sigorta ürünü çıkardı

Aksigorta, Dört Dörtlük İş Yeri Sigortası ile KOBİ’lerin risklerini güvence altına alıyor. Türkiye’de toplam işletmelerin yüzde 98’ini oluşturan ekonominin can damarı KOBİ’lerin risklerinin teminat altına alınması, ülke ekonomisinin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Türkiye’deki 3.2 milyon esnaf ve iş yerinin yüzde 60’ının sigortasının bulunmaması dikkat çekiyor. Diğer yandan KOBİ’lerin sürekliliğini sağlamak amacıyla beklenmedik durumlarda karşılaşabilecekleri masrafların başında Aksigorta Dört Dörtlük İş Yeri Sigortası’na da konu olan yangın, hırsızlık, doğal afetler gibi riskler geliyor.
TEK ÜRÜNDE TOPLUYOR
Dört Dörtlük İş Yeri Sigortası, yangın, hırsızlık, doğal afetler (deprem, sel, kar ağırlığı, dolu, fırtına),nakliyat, POS cihazı, yazar kasa, cam kırılması ve geçici iş göremezlik gibi birçok farklı sigorta teminatını tek üründe toplayarak koruma altına alıyor. Özellikle KOBİ’lerin iş yerinde gerçekleşebilecek her türlü riskin teminat altına alınmasını amaçlayan Dört Dörtlük İş Yeri Sigortası, 4 farklı paketten oluşuyor. İşletmenin büyüklüğüne göre belirlenen paketlerin primleri 750 TL’den başlıyor. Yangından hırsızlığa, sel su baskınından cam kırılmasına, POS cihazı hasarlarından işveren sorumluluk sigortasına kadar toplamda 25’in üzerinde ve 200.000 TL’ye kadar artan, kapsamlı teminatların yanında müşteri ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş olan ek faydalar sunuluyor. Sigortalanabilir riskin büyüklüğüne göre değişen Dört Dörtlük İş Yeri Sigortası’nda 3. ve 4. paketleri tercih eden KOBİ’ler 1 yıl ücretsiz “Gastroclub Tüm Restoranlar” paketine ücretsiz sahip olarak Türkiye genelinde 600’ü aşan restoranda yüzde 20’ye varan indirimlerden faydalanabiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.