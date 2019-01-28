Aksigorta KOBİ'lere özel sigorta ürünü çıkardı

Aksigorta, Dört Dörtlük İş Yeri Sigortası ile KOBİ’lerin risklerini güvence altına alıyor. Türkiye’de toplam işletmelerin yüzde 98’ini oluşturan ekonominin can damarı KOBİ’lerin risklerinin teminat altına alınması, ülke ekonomisinin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Türkiye’deki 3.2 milyon esnaf ve iş yerinin yüzde 60’ının sigortasının bulunmaması dikkat çekiyor. Diğer yandan KOBİ’lerin sürekliliğini sağlamak amacıyla beklenmedik durumlarda karşılaşabilecekleri masrafların başında Aksigorta Dört Dörtlük İş Yeri Sigortası’na da konu olan yangın, hırsızlık, doğal afetler gibi riskler geliyor.

TEK ÜRÜNDE TOPLUYOR

Dört Dörtlük İş Yeri Sigortası, yangın, hırsızlık, doğal afetler (deprem, sel, kar ağırlığı, dolu, fırtına),nakliyat, POS cihazı, yazar kasa, cam kırılması ve geçici iş göremezlik gibi birçok farklı sigorta teminatını tek üründe toplayarak koruma altına alıyor. Özellikle KOBİ’lerin iş yerinde gerçekleşebilecek her türlü riskin teminat altına alınmasını amaçlayan Dört Dörtlük İş Yeri Sigortası, 4 farklı paketten oluşuyor. İşletmenin büyüklüğüne göre belirlenen paketlerin primleri 750 TL’den başlıyor. Yangından hırsızlığa, sel su baskınından cam kırılmasına, POS cihazı hasarlarından işveren sorumluluk sigortasına kadar toplamda 25’in üzerinde ve 200.000 TL’ye kadar artan, kapsamlı teminatların yanında müşteri ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş olan ek faydalar sunuluyor. Sigortalanabilir riskin büyüklüğüne göre değişen Dört Dörtlük İş Yeri Sigortası’nda 3. ve 4. paketleri tercih eden KOBİ’ler 1 yıl ücretsiz “Gastroclub Tüm Restoranlar” paketine ücretsiz sahip olarak Türkiye genelinde 600’ü aşan restoranda yüzde 20’ye varan indirimlerden faydalanabiliyor.