'Aktör', sektörün karanlık yüzünü yansıtacak

Sektörde adını duyurmak isteyen ancak sistemin duvarlarına çarpan bir oyuncunun, kendi filmini çekme kararıyla başlayan 'Aktör', sinema ve tiyatro dünyasının karanlık yüzünü izleyicilere aktaracak. Filmde, oyunculuk tutkusu için her şeyi göze alan baş karakter, 30 oyuncuyu kendi sahnesine davet ederek, onları farkında olmadan ölümcül bir yarışın içine sürüklüyor. Oyuncular, hayatta kalmak için gerçekten rol yapabilmek zorunda...

'Aktör', sahnede hayatta kalma savaşı veren oyuncuların, sanat ve gerçeklik arasındaki büyük ikilemini sorgulatacak. "Ne zaman oyuncuyuz ne zaman gerçekten yaşıyoruz?" sorusunu zihinlere kazıyan film, izleyicileri de bu gerilim dolu oyunun bir parçası yapıyor.