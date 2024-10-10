Al Pacino alkolü nasıl bıraktığını açıkladı

People'a konuşan Pacino, "Çok genç yaşlarda unutkanlık başladı. Bilinç kararması diyorlar. Bundan dolayı çok geriliyordum" dedi.

Pacino, başlangıçta 'Adsız Alkolikler'e (Bireyleri alkolizmden uzak tutmayı amaçlayan ve alkolikleri iyileştirmeye adanmış küresel bir örgüt) kaydolmayı denediğini ancak destek sistemini yararlı bulmadığını, bu nedenle arkadaşı Charlie Laughton'un ona destekçi rolü üstlendiğini ekledi.