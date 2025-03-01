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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Al Shabab: 2 - Damac: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Al Shabab: 2 - Damac: 0 | MAÇ SONUCU

        Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında Al Shabab sahasında Damac'ı ağırladı. Fatih Terim'in öğrencileri rakibini 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 00:37 Güncelleme: 01.03.2025 - 00:37
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        Fatih Terim'den üst üste 2. galibiyet
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        Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Damac'ı 2-0 mağlup etti.

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al Shabab Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda ev sahibi ekip, 61. dakikada Cristian Guanca ve 83. dakikada Al-Shwirekh'in attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        Bu sonuçla Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, 39 puanla 6. yer aldı. Damac ise 24 puanla 13. sırada kaldı.

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