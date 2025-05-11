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        Haberler Spor Futbol Al Shabab: 3 - Al Ahli: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Al Shabab: 3 - Al Ahli: 1 | MAÇ SONUCU

        Suudi Arabistan Pro Lig'in 31. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, konuk ettiği Al Ahli'yi 3-1 yendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 21:29 Güncelleme: 11.05.2025 - 21:29
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        Fatih Terim'li Al Shabab, 3 puanı 3 golle aldı
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        Suudi Arabistan Pro Lig'in 31. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, sahasında Al Ahli'yi konuk etti.

        King Fahd'da oynanan mücadeleyi Al Shabab 3-1 kazandı.

        Karşılaşmada Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Mohammed Al-Thani ile 33 ve 65. dakikadalarda Hamdallah kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 36. dakikada Gabri Veiga'dan geldi.

        Al Shabab'da Hamdallah 77. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sonuç ile birlikte Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab ligde 3 maç aranın ardından galip geldi.

        Karşılaşmada Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı.

        MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

        Al Shabab bu galibiyetle birlikte 54 puan ile 6. sırada konumlandı. Ligde 5 maç sonra kaybeden Al Ahli ise 61 puanla 4. sırada yer aldı.

        Ligde gelecek hafta Al Shabab, deplasmanda Al Riyadh ile karşılaşacak. Al Ahli, Al Kholood'u konuk edecek.

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