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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alanya'da inşaat işçisi ölü bulundu

        Alanya'da inşaat işçisi konteynerde ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işçi, çalıştığı inşaatın konteynerinde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 18:01 Güncelleme: 08.11.2023 - 18:01
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        Alanya'da inşaat işçisi ölü bulundu
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        Antalya'nın Alanya ilçesi Emişbeleni Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Mehmet Dokumacı'yı (37) iş arkadaşları şantiyenin konteynerinde yerde hareketsiz yatarken gördü.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine şantiyeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Dokumacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        İşçinin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        *Haberin görseli DHA'nın arşivinden alınmıştır.

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