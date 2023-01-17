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Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bu akşam Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Oynadığı son 12 resmi maçı kaybetmeyen ve ligde 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, Antalya'ya 8 eksikle gelirken Okan Buruk da muhtemel 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

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  • Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde bu akşam Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, A Spor'dan yayımlanacak.

     
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usulüne göre yapılacak Alanyaspor mücadelesini kazanarak Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek istiyor.

     
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    Geçen sezon Süper Lig'i 13. bitirdiği için kupaya 3. turdan başlayan Galatasaray, ilk olarak TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile karşılaştı. Rakibini 7-0'lık skorla eleyen sarı-kırmızılılar, 4. turda ise TFF 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1'le geçti.
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü ile eşleşen sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi. Galatasaray ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de yapılan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    RESMİ MÜSABAKALARDA 12 MAÇTIR YENİLMİYOR

    Galatasaray, oynadığı son 12 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından ligde 9, kupada 3 maça çıktı.

     
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    Ligde söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Okan Buruk'un öğrencileri, kupadaki 3 maçı da kazandı. Bu müsabakalarda 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 7 gol gördü.

     
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    MUHTEMEL 11

    OKAN KOCUK
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    DUBOIS

     
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    EMİN BAYRAM
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    ABDÜLKERİM DURMAZ

     
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    PATRICK VAN AANHOLT

     
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    LUCAS TORREIRA
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    BERKAN KUTLU

     
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    YUNUS

     
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    MERTENS
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    RASHICA
  • Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'i

    GOMIS

     

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