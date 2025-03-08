11 yıllık eşi Benjamin Millepied’den 2023’te ayrılan ve geçen yılın başında da resmen boşanan Natalie Portman, yeni bir aşka yelken açtı. ABD’li oyuncu, Millepied’den sonra gönlünü yine bir Fransız’a kaptırdı. 43 yaşındaki oyuncunun, Fransız müzisyen Tanguy Destable ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Paris’te sarmaş dolaş dolaştıkları görülen çiftin ne zaman tanıştığı ve ilişkiye ne zaman başladığı bilinmiyor. İkili, 2024’te de birlikte görüntülenmişti, ancak o zaman sevgili olup olmadıkları bilinmiyordu.

Natalie Portman, Benjamin Millepied ile 11 yıl evli kaldı

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Natalie Portman’ın iki çocuğunun babası ve Benjamin Millepied ile boşanması, resmi olarak 2024'ün başlarında sonuçlandı. 2023’te sessizce ayrıldıkları ancak bir yıl sonra öğrenildi.

Natalie Portman Tanguy Destable ile geçen yıl eylül ayında görüntülendiklerinde sevgili oldukları bilinmiyordu

Natalie Portman, büyük aşk yaşadığı dansçı ve koreograf Benjamin Millepied ile 2012'de evlendi. ‘Siyah Kuğu’ (Black Swan) filminin setinde başlayan aşklarını önce oğulları Aleph’le, ardından da Amalia adlı kızlarıyla taçlandırdılar. Oğulları 13, kızları ise 8 yaşında.

Yuvalarını ihanetin yıktığı, Benjamin Millepied’in Portman’ı aldattığı iddia edildi.

Benjamin Millepied, geçen yıl Paris'te genç bir kadınla öpüşürken objektiflere takılmıştı.

Natalie Portman'ın 44 yaşındaki yeni sevgilisi Tanguy Destable, daha önce Fransız oyuncu Louise Bourgoin ile uzun süreli bir ilişki yaşadı. Bu ilişkiden iki çocuk sahibi oldu.