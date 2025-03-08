Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Aldatıldığı için eşinden boşanan Natalie Portman yeni aşkını buldu - mnagazin haberleri

        Natalie Portman yeni aşkını buldu

        İki çocuğun babası Benjamin Millepied ile geçen yıl resmen boşanan Natalie Portman, gönlünü yine bir Fransız'a kaptırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 15:51 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni aşkını buldu
        ABONE OL

        11 yıllık eşi Benjamin Millepied’den 2023’te ayrılan ve geçen yılın başında da resmen boşanan Natalie Portman, yeni bir aşka yelken açtı. ABD’li oyuncu, Millepied’den sonra gönlünü yine bir Fransız’a kaptırdı. 43 yaşındaki oyuncunun, Fransız müzisyen Tanguy Destable ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

        Paris’te sarmaş dolaş dolaştıkları görülen çiftin ne zaman tanıştığı ve ilişkiye ne zaman başladığı bilinmiyor. İkili, 2024’te de birlikte görüntülenmişti, ancak o zaman sevgili olup olmadıkları bilinmiyordu.

        Natalie Portman, Benjamin Millepied ile 11 yıl evli kaldı

        REKLAM

        Natalie Portman’ın iki çocuğunun babası ve Benjamin Millepied ile boşanması, resmi olarak 2024'ün başlarında sonuçlandı. 2023’te sessizce ayrıldıkları ancak bir yıl sonra öğrenildi.

        Natalie Portman Tanguy Destable ile geçen yıl eylül ayında görüntülendiklerinde sevgili oldukları bilinmiyordu

        Natalie Portman, büyük aşk yaşadığı dansçı ve koreograf Benjamin Millepied ile 2012'de evlendi. ‘Siyah Kuğu’ (Black Swan) filminin setinde başlayan aşklarını önce oğulları Aleph’le, ardından da Amalia adlı kızlarıyla taçlandırdılar. Oğulları 13, kızları ise 8 yaşında.

        Yuvalarını ihanetin yıktığı, Benjamin Millepied’in Portman’ı aldattığı iddia edildi.

        Benjamin Millepied, geçen yıl Paris'te genç bir kadınla öpüşürken objektiflere takılmıştı.

        Natalie Portman'ın 44 yaşındaki yeni sevgilisi Tanguy Destable, daha önce Fransız oyuncu Louise Bourgoin ile uzun süreli bir ilişki yaşadı. Bu ilişkiden iki çocuk sahibi oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Natalie Portman
        #sevgili
        #boşanma
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        Aşkın kimyasal etkilerini biliyor muydunuz?
        Aşkın kimyasal etkilerini biliyor muydunuz?
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Çöp kavgası kanlı bitti! Baba ile kızını bıçakladı!
        Çöp kavgası kanlı bitti! Baba ile kızını bıçakladı!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi