Alec Baldwin'in ölümlü set kazası yaşadığı 'Rust' filmi o sahne kesilerek gösterilecek
Alec Baldwin'in elinden çıkan silahla görüntü yönetmeninin hayatını kaybettiği set kazası sonrası 'Rust' filminin senaryosu yeniden yazıldı
Set kazası görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in hayatına mal olmuş olsa da 'Rust' filmi yine seyirciye gösterilecek.
21 Ekim 2021'deki sette prova esnasında başrol oyuncusu Alec Baldwin'in elindeki silah Halyna Hutchins'i öldürmüş, yönetmen Joel Souz'u da yaralamıştı. Uzun süren yargılama süreci geçen hafta Alec Baldwin'in temize çıkmasıyla sona ermişti.
'Rust' filminin gösterimi, ölümlü kazanın izleri silinerek yapılacak.
KİLİSE SAHNESİ SİLİNECEK
Halyna Hutchins'in ölümüne yol açan kilise sahnesini seyirciler asla göremeyecek. Bir kaynak People'a yaptığı açıklamada, korkunç trajediden sonra sahnenin Western senaryosundan tamamen çıkarıldığını söyledi. Filmin senaryosu, set kazası sonrası kapsamlı bir şekilde yeniden yazıldı.
Kaynak, "Provasını yaptıkları kilise sahnesini kestiler ve yeniden yazdılar. Çok güzel bir film. Büyük bir stüdyo filmine benziyor" dedi.
Setteki kaza, ana kameraların çalışmadığı bir prova sırasında gerçekleşmişti. Yönetmen Souza ve yönetmen yardımcısı Hutchins, filme alınacak kilise sahnesi için kameraları hazırlarken Baldwin, film setlerinde standart uygulamada olduğu gibi kendisine canlı mermi olmadığı söylenen tabancasıyla pratik yapıyordu.
'Kasıtsız adam öldürme' suçlamasıyla yargılanan Baldwin, tabancaya gerçek mermilerin yüklendiğine dair hiçbir bilgisi olmadığını söylemenin yanı sıra silah ateşlenmeden önce tetiği çekmediğini de iddia etmişti.
Geçen hafta görülen davada Baldwin'in savunma ekibi, Halyna Hutchins vurulma anından önce sette "soğuk silah" diye bağırıldığını, bunun da kimsenin endişelenmesine gerek olmadığı, silahın boş ve zararsız olduğu anlamına geldiğini söylemişti.
Savunma, "Soğuk silahlar insanlara zarar veremez. Bu yüzden bu sanatçılar sanatlarını sürdürüyorlar. Açıkçası trajik bir kazaydı ama Alec, cinayet işlemedi. Nesiller boyunca oyuncuların yaptığı gibi davranıyordu ve sette onları başarısızlığa uğratan şey güvenlik aparatıydı" demişti.
Film setinde silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed, olaydaki rolü nedeniyle mart ayında 'adam öldürme' suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı.