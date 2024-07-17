Geçen hafta görülen davada Baldwin'in savunma ekibi, Halyna Hutchins vurulma anından önce sette "soğuk silah" diye bağırıldığını, bunun da kimsenin endişelenmesine gerek olmadığı, silahın boş ve zararsız olduğu anlamına geldiğini söylemişti.

Savunma, "Soğuk silahlar insanlara zarar veremez. Bu yüzden bu sanatçılar sanatlarını sürdürüyorlar. Açıkçası trajik bir kazaydı ama Alec, cinayet işlemedi. Nesiller boyunca oyuncuların yaptığı gibi davranıyordu ve sette onları başarısızlığa uğratan şey güvenlik aparatıydı" demişti.