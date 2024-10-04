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        Haberler Dünyadan Alec Baldwin'in sette kazayla katil olduğu 'Rust' filmi yıllar sonra seyirci karşısına çıkıyor - magazin haberleri

        Alec Baldwin'in sette kazayla katil olduğu 'Rust' filmi yıllar sonra seyirci karşısına çıkıyor

        Alec Baldwin'in 2021'deki çekimleri sırasında elindeki silahın ateş alması sonucu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olduğu film gösterime hazır hale getirildi 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 11:54 Güncelleme: 04.10.2024 - 11:54
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        Alec Baldwin'in olaylı filmi 'Rust', görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in sette prova esnasında trajik bir şekilde öldürülmesinden üç yıl sonra, önümüzdeki ay gösterime girecek.

        Western türündeki filmin prodüksiyonu Ekim 2021'de, Alec Baldwin'in elindeki silahın ateş alması, 42 yaşındaki Halyna Hutchins'in ölümü ve yönetmen Joel Souza'nın yaralanması olayı üzerine durdurulmuştu. Filmin çekimleri, senaryosu rezive edilerek Mayıs 2023'te tamamlandı.

        Ölümlü set kazasıyla anılan 'Rust', Polonya'nın Toruń kentinde düzenlenen Uluslararası Sinematografi Sanatı Camerimage Film Festivali'nde ilk kez sizleyicilerle buluşacak.

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        Halyna Hutchins

        Filmin dünya prömiyeri sonrası için festival organizatörleri, yönetmen Joel Souza, görüntü yönetmeni Bianca Cline ve Halyna Hutchins'in mentörü Stephen Lighthill'in katılacağı bir panel düzenleyecek.

        Üçlü, filmle ilgili olayları ve Halyna Hutchins'in ölümünün ardından Bianca Cline ile prodüksiyonun nasıl devam ettiğini tartışacak. Konuşmacılar ayrıca, kadınların sinematografi ve film setlerinin güvenliğindeki rolü hakkında da konuşacak.

        Festival direktörü Marek Zydowicz; "Festival sırasında Halyna'nın anısını bir dakikalık saygı duruşuyla onurlandırdık ve görüntü yönetmenlerinden oluşan bir panel sette güvenliği tartıştı. Şimdi görüntü yönetmenleri ve sinema tutkunlarıyla birlikte onu bir kez daha anmak için bu özel fırsatı yakalayacağız" dedi.

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        DAVA DÜŞTÜ

        Filmin 66 yaşındaki başrol oyuncusu Alec Baldwin'in, 'kasıtsız adam öldürme' suçundan yargılandığı dava, yargıcın kanıtların yanlış kullanıldığına karar vermesinin ardından ağustos ayında reddedilmişti. Baldwin'in galaya katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak kaynaklar, filmin hem yıldızı hem de baş yapımcısı olan Baldwin'in galada olmayacağını söyledi.

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        Alec Baldwin, Halyna Hutchins ve silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed sette

        Alec Baldwin, ölümlü set kazası sonrası hem verdiği röportajda hem de mahkemede defalarca, silahın tetiğini çekmediğini veya içinde neden gerçek mühimmat bulunduğunu bilmediğini anlatmıştı.

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        SİLAH SORUMLUSU CEZAEVİNDE

        Filmin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed, ölümlü set kazasında suçlu bulunmasının ardından nisan ayında 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

        #Alec Baldwin
        #Rust
        #film
        #set kazası
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