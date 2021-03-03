"YORGUN OLDUĞUMU HİSSEDİYORUM"

Hilaria Baldwin, "Şu anda çok yorgun olduğumu düşünüyorum" demişti.

En büyüğü 7 yaşında, en küçüğü de iki aylık olan beş çocuğundan yaşı uygun olanların evde eğitim sorumluluğunu da üzerine alan Hilaria Baldwin, bunu en çok özellikle pandemi döneminde hissettiğini açıklamıştı.