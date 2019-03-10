ALES başvuruları geçtiğimiz hafta başladı! Peki, ALES son başvuru tarihi ne zaman? Sorusu ise merak konusu oldu. ÖSYM yayımladığı ALES başvuru kılavuzunda son başvuru tarihini de açıkladı. Bir diğer merak edilen sorulardan biri de ALES başvuru ücreti oldu İşte detaylar...

ALES BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

ALES başvuruları elektronik ortamda veya ÖSYM bürolarından gerçekleştirilebiliyor.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında e- ŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59'da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, süresi içinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

ALES BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvuru ücreti 120 TL olarak belirlendi. Geç başvuru ücreti ise 180 TL olarak belirlendi.

ALES/1 sınavına başvuru yapacak olan adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra başvuru ücretlerini elektronik ortamda veya bankamatikler aracılığı ile gerçekleştirebilecek. Başvuru yapıp ödeme yapmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

ALES SON BAŞVURU TARİHİ EN ZAMAN? 2019

ALES başvuruları 5 Mart'ta başlamıştı. Yayınlanan iş takvimine göre ALES son başvuru tarihi 13 Mart 2019.

ALES sınavı ise 5 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşecek.