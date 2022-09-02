ÖSYM tarafından 21 Ağustos'ta gerçekleştirilen ALES 2 sınavının sonuçları 2 Eylül yani bugün açıklandı. Şimdi gözler ALES 3'e döndü. Adaylar, "ALES 3 için başvurular ne zaman, sınav hangi tarihte gerçekleşecek?" gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte, ALES 3 için tüm detaylar...

ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES 3 için başvurular 30 Eylül ile 10 Ekim arasında yapılacak. Başvuruyu kaçıranlar, 18 Ekim tarihinde geç başvuru fırsatı ile başvuru yapabilecek.

ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK? SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 3 sınavı, 20 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 9 Aralık tarihinde açıklanacak.