ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu: 2024 ALES/1 sonuç tarihi

Bu yıl üç kez düzenlenecek ALES'in ilki bugün 21 Mart Pazar günü gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzunda yer alan bilgilerle ALES/1 sonuç tarihi de belli oldu. Peki, ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar haberimizin devamında...