Alessandra Ambrosio'dan kızıyla tatil pozları
Brezilyalı ünlü süper model Alessandra Ambrosio, ailesi ve arkadaşlarıyla Hawaii'de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. 15 yaşındaki kızı Anja'yla tatil pozları verdi
Dünyaca ünlü Brezilyalı süper model Alessandra Ambrosio, ailesiyle Hawaii'de tatil yapmaya devam ediyor.
43 yaşındaki model, 15 yaşındaki kızı Anja ile tatil pozları verdi.
Kauai Adası'nda bir doğal gölete giden Ambrosio, fotoğraflarını "Soğuk gölet terapisi" notuyla paylaştı.
Tatilde Ambrosio'ya 12 yaşındaki oğlu Noah, iş ortağı Gisele Coria ve kız kardeşi Aline de eşlik etti. Ancak paylaşımda Noah yer almadı.
Ambrosio'nun iki çocuğu da 2018'de ayrıldığı eski nişanlısı Jamie Mazur'la birlikteliğinden dünyaya geldi.
Ambrosio, birkaç gün önce de kırmızı mayosuyla yine Kauai Adası'nda deniz ve güneşin tadını çıkarırken görüldüğü fotoğraflarını paylaşmıştı.