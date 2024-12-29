Alessandra Ambrosio sevgilisi Buck Palmer ile aşk tatilinde

Avustralyalı bir mücevher tasarımcısı olan Buck Palmer aslında ünlüler dünyasına uzak bir isim değil.

Buck Palmer daha önce bir diğer ünlü Victoria’s Secret modeli Jessica Hart’ın kız kardeşi Ashley Hart ile evliydi. Kardeşi kadar ünlenmemiş olsa da Ashley Hart da uzun yıllar modellik yaptı.