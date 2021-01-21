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Alev Alev Ali kimdir? - Alev Alev Ali 'yi canlandıran Toprak Can Adıgüzel kimdir, kaç yaşında, nereli?

Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Alev Alev'de Ali karakterine hayat veren Toprak Can Adıgüzel, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri durumunda. Peki Alev Alev Ali 'yi canlandıran Toprak Can Adıgüzel kimdir, kaç yaşında, nereli?

Alev Alev Ali kimdir? - Alev Alev Ali 'yi canlandıran Toprak Can Adıgüzel kimdir, kaç yaşında, nereli?

Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Alev Alev dizisinde Ali karakterini oynayan Toprak Can Adıgüzel ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Toprak Can Adıgüzel Kimdir?

Toprak Can Adıgüzel, 26 Ocak 1992 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Lise yanlarından bu yana yunculuk ve müzikal ile yakından ilgilenmektedir. 2012 yılında üniversite eğitimi için İstanbul’a taşınmıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Pek çok tiyatro oyununda yer almış, dizi sektörünün genç ve yeni isimlerinden bir tanesidir.

Toprak Can Adıgüzel Yer Aldığı Diziler

2017 – Kadın (İsmail)
2020 – Alev Alev (Ali)

Toprak Can Adıgüzel, resmi instagram hesabını aktif olarak kullanmakta olan oyuncularımızdan bir tanesidir. Toprak Can Adıgüzel’in resmi instagram sayfasında yaklaşık 81 gönderisi ve 2.327 tane takipçisi bulunmaktadır. Yer alacak olduğu Alev Alev dizisi ile daha da fazla kişiye hitap edeceğini düşünüyoruz. Toprak Can Adıgüzel’in resmi instagram hesabı kullanıcı ismi : @toprakcan.adiguzel

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