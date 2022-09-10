Aleyna Tilki: 'Uzi' ile geçmişte aşk yaşamadık

"SIRA KAVGASI OLMADI"

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de verecek olduğu konsere son anda "sözleşmem ihlal edildi" diyerek çıkmamış ancak asıl nedenin 'Murda' ile yaşadığı "Sahneye en son ben çıkarım!" kavgası olduğu iddia edilmişti.

Konuyla alakalı konuşan genç şarkıcı, "Bir sıra kavgası olmadı. Sözleşmemi ihlal ettiler, ondan dolayı çıkmama kararı aldım. Bu durumun 'Murda' ile ilgisi yok" açıklamasını yaptı.