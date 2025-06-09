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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç-Mourinho zirvesinde neler konuşuldu? - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç-Mourinho zirvesinde neler konuşuldu?

        Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik direktör Jose Mourinho, Londra'da görüşme gerçekleştirmişti. Peki bu kritik zirvede neler konuşuldu?

        Giriş: 09.06.2025 - 12:17 Güncelleme: 09.06.2025 - 12:17
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        Zirvede neler konuşuldu?
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        Fenerbahçe'de kupasız geçen sezonun ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği tartışılırken, sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamla görüşmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmişti.

        İkili burada toplantı gerçekleştirirken, görüşmenin detaylarını HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul aktardı.

        "İKİ TARAF DA DEVAM KONUSUNDA İSTEKLİ DEĞİLDİ"

        Açık konuşmak gerekirse iki taraf da devam konusunda aşırı istekli değildi. Kötü bir sezon geçirildi, hiç kimse sezondan umduğunu alamadı. Mourinho da Fenerbahçe kanadı da memnun değil. İki tarafın da tazmini yükümlülükleri var ve geri adım atacak durumu yok. Bu da iki tarafın da ellerini kollarını bağlayan bir durum. Bu gerçeği kabul etmek gerekiyor.

        "MOURINHO 'SENEYE ŞAMPİYON OLACAĞIZ' DİYOR"

        Burada Mourinho diyor ki: "Biz seneye şampiyon olacağız. Bu takımı seneye şampiyon yapacağım." Şampiyon olacağız diyor... Başkan da bu görüşmelerle ilgili yönetim kurulunu bilgilendirecek. Mourinho'ya Arabistan'dan da bir ilgi var. O, ne kadar teklife dönüşür, ne kadar ciddileşir bilmiyorum. Mourinho-Fenerbahçe birlikteliğini bitirecek tek ihtimal kaldı, o da Arabistan'dan gelecek teklif. Şu anda bir ayrılık söz konusu değil. Sezon başı çalışmaları planlandığı gibi gidecek.

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