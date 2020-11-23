Ali Rıza, Şehmuz'la karşı karşıya!

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Pazar akşamlarına damga vuran Arıza'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde Ali Rıza, Fuat Ersoylu'nun düzenlediği büyük gece ile resmen yeraltına dünyasına girdi. Konsorsiyumda hızla yükselen Ali Rıza'nın, büyük hedefi yolunda her şey planladığı gibi ilerlerken final sahnesindeki şoke edici gelişme bundan sonra yaşanacaklar konusunda büyük merak uyandırdı. Konsorsiyum ortaklarından Şehmuz'un malları, Burak'ın yeni ortağı Numan tarafından çalınınca Ali Rıza harekete geçti. Malları bulup ele geçirince de daha fazla insanın zehirlenmesini önlemek için hepsini yakmaya karar verdi ancak tam bu anlarda Şehmuz'un gelmesi tansiyonu yükseltti. Malları ateşe vererek Şehmuz'la karşı kaşıya gelen Ali Rıza'nın bu hamlesi nelere sebep olacak?

"Sen kimin malını yakıyorsun?"

SOSYAL MEDYA #VAZGEÇEMEM DEDİ!

Arıza, dün akşam yayınlanan 11. bölümüyle ABC1 20+'da 6.27 izlenme oranı (rating),12.74 izlenme payı (share),AB'de 4.68 izlenme oranı (rating),10.54 izlenme payı (share),Total’de 6.77 izlenme oranı (rating),14.68 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölümün başlamasıyla #Vazgeçemem etiketi 1 saat 40 dakika Türkiye gündeminde yer aldı.

BURAK, YENİ BİR ORTAK BULDU!

Ali Rıza'nın planı sonucu konsorsiyumdan atılan Burak, evden ayrılırken yaşananlardan sonra tek istediği bedel ödetmekti. Fikret ile beraber eski düşmanları Numan'ın yanına giderek teklif sunan Burak'ın artık yeni bir ortağı vardı. Burak'ın, Numan'ı ikna etmek için yaptıkları ise seyirciyi adeta şoke etti.

"Kardeşinin kanına karşılık benim kanım!"

ALİ RIZA İÇİN BÜYÜK DAVET!

Ali Rıza'nın onuruna düzenlenen büyük davet bölüme damgasını vurdu. Herkesin şıklığıyla göz kamaştırdığı geceye yeraltı dünyasının tanınan isimleri katılırken bu büyük davetle Ali Rıza'nın yeraltı dünyasına girdiği resmen ilan edildi. Büyük gece tüm ihtişamıyla devam ederken Şehmuz'a gelen haber ise yeni bir sorunu beraberinde getirdi.

"Ali Rıza Altay bundan böyle ailemizin kılıcıdır!"

ALİ RIZA'DAN NUMAN'A REST!

Şehmuz'un mallarına saldırı düzenlenince bu işi çözme işi Ali Rıza'ya düştü. Ali Rıza, saldırıyı yapanların peşine düşerken diğer tarafta mahallede de birileri Ali Rıza'nın adına zararlı madde dağıtmaya başladı. Kendisine kumpas kurulduğunu öğrenen Ali Rıza, hesap sormak için Numan'ın karşısına dikildi. Tezgahı ortaya çıkaran Ali Rıza, Numan'a gözdağı verirken "Mahalle meydanında elimi öpeceksin!" diyerek rest çekti. Şehmuz'un mallarını alanların da Numan olduğunu çözen Ali Rıza, çalınan malları da bulmayı başardı.

"Mahalle meydanında elimi öpeceksin!"

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!