Babaların çocuklarıyla ilgili en büyük keyiflerinden biri çocuklarını iş yerlerine götürmektir. Zira, belli bir yaşa gelen çocuklar, babalarının işleriyle ilgili sık sık soru sorar, iş yerlerini görmek ister.

Kızları Nil ile Narin de babalarının ne iş yaptığını merak edecek yaşa gelince Ali Sunal, onları moderatörü olduğu 'Güldür Güldür Show'un provalarına götürdü. Sunal, kızlarıyla çekilen fotoğrafı 'İşte hayatım' cümlesiyle yayımladı.

Ali Sunal'ın bu paylaşımı takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu.