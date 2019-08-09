Show TV ekranlarının sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal, geçtiğimiz yıl mart ayında avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturmuştu.

Ünlü oyuncu Ali Sunal ile eşi Nazlı Kurbanzade Sunal’ın bebekleri geçtiğimiz gün dünyaya gelmişti. Kadıköy'deki özel bir hastanede dünyaya gelen bebeğe çift, Narin adını vermişti.

"BEN BABA OLDUM"

Ali Sunal, mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, "Ben baba oldum. Rüya gibi... Hoş geldin canım kızım, güzel Narin’im, benim hayatım nar bebek..." ifadelerini kullanmıştı.

"KIZIMIZ ÇOK İYİ"

Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade çiftinden doğum sonrası ilk poz geldi. Kurbanzade, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından, "Tüm güzel mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederiz. Biz çok iyiyiz, kızımız çok iyi. Herkese tek tek dönemiyoruz, malum biraz başımız karışık. Sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız" notunu paylaştı.