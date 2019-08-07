Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'nin bebekleri dünyaya geldi! Ali Sunal baba oldu - Magazin haberleri

Show TV ekranlarının sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal, geçtiğimiz yıl mart ayında avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturmuştu.

ALİ SUNAL BABA OLDU

Ünlü oyuncu Ali Sunal ile eşi Nazlı Kurbanzade Sunal’ın bebekleri dünyaya geldi. Acıbadem'deki özel bir hastanede dünyaya gelen bebeğe çift, Narin adını verdi.

2 kilo 643 gram olarak dünyaya gelen Narin bebeğin ve Nazlı Kurbanzade'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"BEN BABA OLDUM"

Ali Sunal, mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, "Ben baba oldum. Rüya gibi... Hoşgeldin canım kızım, güzel Narin’im, benim hayatım nar bebek..." ifadelerini kullandı.

NARİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade çiftinin bebeği Narin'in adı, "İnce, zarif yapılı, nazik..." anlamındadır.

"AŞERMELER OLMADI"

Oyuncu, geçtiğimiz günlerde hamile eşi için, "Rahat bir hamilelik dönemi geçiriyor. Aşermeler olmadı" demişti.

Çift, geçtiğimiz aylarda evliliklerinin 1. yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile kutlamıştı. Sunal, yayınladığı fotoğrafın altına şu notu düşmüştü:

"BU DAHA FRAGMANDI..."

Ne ara 1 yıl oldu! Her gününde bana iyi ki dedirttiğin bu sene için teşekkürler nazlı yarim. Ama bu daha fragmandı; başrollerinde minik ailemizin olduğu filmimiz yeni başlıyor. Seni çok seviyorum karıcım, nice güzel yıl dönümlerine...