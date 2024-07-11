Alişan: Amcan hep yanında

Ünlü şarkıcı, yaptığı o paylaşımlara; "Benim minik aşkım Ceylan'ım bugün 10 yaşına girdi. Ne zaman büyüdün, ne zaman 10 oldun sen. Sana verebileceğim tek söz; Allah, bana ömür verdikçe hep yanında, tam dibinde, ihtiyacın olduğu her an da yanında amcan olacak söz aşkım... Seni çok seviyorum. Sağlıkla, huzurla inşallah nice nice yılların olsun. İyi ki doğdun Ceylan'ım" notunu düştü.