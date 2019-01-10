Alişan'dan Demet Akalın açıklaması

Demet Akalın, Lerzan Mutlu'nun yeni albümü için düzenlediği partiye katılmış, yıllardır konuşmadığı eski dostu Alişan'la davette pişti olan Akalın, mekandan hızlıca ayrılmıştı. Ünlü şarkıcı, bir muhabirin, "Demet Akalın'la barışma durumunuz var mı?" sorusuna, "Ben tüm dostlarımla barışığım zaten" diyerek kaçamak cevap verdi