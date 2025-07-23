Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Alişan: Ölüm hepimizin çok yakınında - Magazin haberleri

        Alişan: Ölüm hepimizin çok yakınında

        Şarkıcı Alişan, 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın 4'üncü ölüm yıl dönümünde kabri başında mevlit okuttu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 09:10 Güncelleme: 23.07.2025 - 09:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ölüm hepimizin çok yakınında"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Alişan, 2021'de hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş’ın 4'üncü ölüm yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı’ndaki kabrinde mevlit okuttu.

        Yakın dostlarıyla birlikte dua eden Alişan, mezarlık çıkışında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

        REKLAM

        Duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcı; "Her sene azalacağını düşünüyorsun ama hiçbir zaman bu acı azalmıyor. Çok kolay geçmiyor. Kardeş çok başka bir şey. Bir de ben kardeşimi çok seviyordum, çok bağlıydım. Biz iki kardeştik. Selçuk ve ben... Her sene olduğu gibi bu sene de onu mezarı başında anıyoruz. Ölüm hepimizin çok yakınında" sözleriyle, kardeşine duyduğu özlemi dile getirdi.

        Selçuk Tektaş'ın annesi Suzan Tektaş ve eşi Merve Tektaş.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #alişan
        #Selçuk Tektaş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aşırı sıcak hava etkili olacak
        Aşırı sıcak hava etkili olacak
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        ABD, Japonya ile anlaştı
        ABD, Japonya ile anlaştı
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        İtalya'dan Szymanski'ye teklif!
        İtalya'dan Szymanski'ye teklif!
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        Kim dolardan daha güçlü?
        Kim dolardan daha güçlü?
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!