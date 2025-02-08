Alişan: Sevgililer Günü'nde Umre'ye gideceğiz

Alişan, önceki akşam KKTC'de sahne aldı. Konser öncesi, eşi Buse Varol ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, Sevgililer Günü planlarını da paylaştı.

Sevgililer Günü’nde en özel dileğini gerçekleştireceğini söyleyen Alişan; "Evlendikten sonra hep eşimle Umre’ye gitmek istemiştim. Bu sene, o sene. Sevgililer Günü’nde Mekke’de olacağız. Benim için çok özel olacak" dedi.

Buse Varol ise ilk kez Umre’ye gideceğini belirterek; "Alişan, ‘Gidelim mi?’ dediğinde çok mutlu oldum ve inanılmaz heyecanlandım" şeklinde konuştu.