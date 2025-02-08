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        Haberler Magazin Alişan: Sevgililer Günü'nde Umre'ye gideceğiz

        Alişan: Sevgililer Günü'nde Umre'ye gideceğiz

        Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Umre'yi ziyaret edeceklerini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 13:55 Güncelleme: 08.02.2025 - 13:55
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        "Sevgililer Günü'nde Umre'ye gideceğiz"
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        Alişan, önceki akşam KKTC'de sahne aldı. Konser öncesi, eşi Buse Varol ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, Sevgililer Günü planlarını da paylaştı.

        Sevgililer Günü’nde en özel dileğini gerçekleştireceğini söyleyen Alişan; "Evlendikten sonra hep eşimle Umre’ye gitmek istemiştim. Bu sene, o sene. Sevgililer Günü’nde Mekke’de olacağız. Benim için çok özel olacak" dedi.

        Buse Varol ise ilk kez Umre’ye gideceğini belirterek; "Alişan, ‘Gidelim mi?’ dediğinde çok mutlu oldum ve inanılmaz heyecanlandım" şeklinde konuştu.

        Son dönemde büyük tepki çeken 'HavHavHav' şarkısıyla ilgili görüşlerini de paylaşan Alişan; "Bu tarz şarkılar gelip geçici. Asla hafızalarda kalacak eserler değil. 50 - 100 yıllık şarkılar hâlâ dinleniyor ama bunlar unutulup gidecek. ‘HavHav’ diye şarkı mı olur? Biz 'HavHav' diyene ancak 'hoşt' deriz! Bir dönem Ajdar vardı, şimdi bunlar. İleride de başkaları olacak" diyerek sert eleştirilerde bulundu.

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