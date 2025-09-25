Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya 8 Ağustos'tan itibaren İsrail'e herhangi bir silah satışını onaylamadı | Dış Haberler

        Almanya 8 Ağustos'tan itibaren İsrail'e herhangi bir silah satışını onaylamadı

        Almanya'nın, Gazze'deki saldırılar nedeniyle Tel Aviv yönetimine kısmi silah ihracatı yasağı getirmesinin ardından İsrail'e herhangi bir silah satışını onaylamadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 13:45 Güncelleme: 25.09.2025 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya Ağustos'tan bu yana İsrail'e silah satışını onaylamadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Alman basınında yer alan haberlerde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in 8 Ağustos'ta, İsrail'e yapılan silah ihracatına yönelik getirdiği kısıtlamanın ardından hiçbir teslimatın onaylanmadığı belirtildi.

        Almanya Ekonomi Bakanlığının, muhalefet partisi olan Sol Parti'nin (Die Linke) hükümete sunduğu soru önergesine yanıt olarak, Merz'in kararını açıkladığı 8 Ağustos ile 12 Eylül arasında silah ihracatına yönelik "hiçbir onay" verilmediğini açıkladığı belirtildi.

        Ekonomi Bakan Yardımcısı Thomas Steffen tarafından yapılan açıklamada, Alman hükümetinin bu tür kararları "ilgili konu çerçevesinde, dış ve güvenlik politikası hususlarını ve yasal gereklilikleri dikkate alarak, dikkatli bir incelemeden sonra" aldığı belirtildi.

        Son gelişmelere rağmen, Alman hükümeti önceki aylarda onaylanmış silah ve teçhizat teslimatını durdurma taahhüdünde bulunmadı. Filistin yanlısı gruplar ve muhalif milletvekilleri ise İsrail'e silah ihracatının tamamen yasaklanmasını talep etti.

        Sol Parti'nin Federal Meclis'teki Savunma İşleri Sözcüsü Ulrich Thoden ise son gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, "Siyasi açıdan gerekli olan, İsrail'e tüm silah ihracatının, onaylanmış olanlar da dahil olmak üzere tamamen durdurulması ve Almanya ile İsrail arasındaki yakın silah iş birliğinin sona erdirilmesi olacaktır." dedi.

        Thoden, "Aksi takdirde, Alman hükümeti, İsrail ordusunun uluslararası hukuk kapsamında Filistinli sivil halka karşı işlediği suçlara ortak olma riskiyle karşı karşıyadır." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bankadan arıyoruz" dolandırıcılığında yeni yöntem! 6 milyon TL'yi 30 saniyede çaldılar!
        "Bankadan arıyoruz" dolandırıcılığında yeni yöntem! 6 milyon TL'yi 30 saniyede çaldılar!
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Yine beton mikseri faciası! Işıklarda gelen ölüm!
        Yine beton mikseri faciası! Işıklarda gelen ölüm!
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu getirildi
        Okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu getirildi
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        46 yılın en hızlı yükselişi
        46 yılın en hızlı yükselişi
        Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Neo-Nazi Arda'nın cezası belli oldu!
        Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Neo-Nazi Arda'nın cezası belli oldu!
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        Avrupa'da 'kara' tablo!
        Avrupa'da 'kara' tablo!
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        EBRD, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yükseltti
        EBRD, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Sonbahar tatili için en güzel 23 yer
        Sonbahar tatili için en güzel 23 yer
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?