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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Alper Kul, gazetecilerin objektiflerine yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kul, 'Ölümlü Dünya 2' filmi için hazırlıkların başladığını ifade etti.

Filmdeki karakteri için bıyık bıraktığını söyleyen Alper Kul, proje hakkında konuşurken çok heyecanlı olduğunu ve ilk filmin çok sevildiğini aktardı. İkinci filmin de aynı şekilde beğenilmesini umduğunu dile getiren oyuncu, kendisine verilen rolü daha iyi canlandırmak için çalışmalarına devam ettiğini de sözlerine ekledi.