Son dakika altın fiyatları! 8 Aralık altın fiyatlarında düşüş var! İşte canlı çeyrek altın, gram altın fiyatları

Altın fiyatları Cumartesi günü de merak ediliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün yüzde 0,79 azalışla 211,50 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 212 bin 500 liradan, en yüksek 212 bin 800 liradan işlem gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 212 bin 500 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 8 Aralık güncel altın fiyatları