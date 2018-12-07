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Altın fiyatları dolar/TL kurundaki yukarı yönlü harketin de etkisiyle birlikte yukarı yönlü seyrini devam ettiriyor. Ekonomi gündemiyle yakından ilgilenenler ve yatırımcıların ise en çok araştırdıkları konular arasında ise "Gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın ne kadar?" sorularının cevabı yer alıyor. Gram altın 213 lira, çeyrek altın ise 349 lira civarında işlem görüyor. İşte, 7 Aralık güncel altın fiyatları...