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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son durum: 29 Kasım Cuma tam, yarım, ata, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son durum: 29 Kasım Cuma tam, yarım, ata, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın haftaya düşüşle başlarken yatay seyrini sürdürüyor. Kasım ayının ilk gününe göre gram altın -78,54 TL düşerek yüzde -2,60 değer kaybetmişti. Son olarak cumhuriyet altın fiyatı 18.965 TL iken 22 ayar bilezik 2.776 TL'den işlem görüyor. Peki bugün tam altın, yarım altın, ata altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Kapalıçarşı anlık verileri ile 29 Kasım 2024 canlı altın fiyatları son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 07:12 Güncelleme: 29.11.2024 - 07:12
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        1

        Haftanın son iş gününde altın fiyatları canlı alış-satış rakamları inceliyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler ''Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?'' sorularına yanıt arıyor. Kapalıçarşı son dakika verileri ile altının gram fiyatı, bugün 2.964 TL'den işlem görüyor. Peki, 29 Kasım Cuma tam, yarım, ata, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı ve güncel altın fiyatları

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        29 Kasım Cuma günü gram altın 2 bin 963 liradan, çeyrek altın 4 bin 741 liradan, 22 ayar bilezik 2.776 TL’den işlem görüyor.

        Önceki güne göre artış gösteren ata altın ise 20 bin 075 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.740,9200

        Satış: 4.845,2300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.962,9740

        Satış: 2.963,3760

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.635,0400

        Satış: 2.635,4600

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.959,4400

        Satış: 19.316,8800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.852,00

        Satış: 20.052,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.455,86

        Satış: 9.694,24

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.776,94

        Satış: 2.935,70

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.075,64

        Satış: 20.585,96

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.649,69

        Satış: 2.497,87

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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