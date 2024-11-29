Altın fiyatları son durum: 29 Kasım Cuma tam, yarım, ata, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın haftaya düşüşle başlarken yatay seyrini sürdürüyor. Kasım ayının ilk gününe göre gram altın -78,54 TL düşerek yüzde -2,60 değer kaybetmişti. Son olarak cumhuriyet altın fiyatı 18.965 TL iken 22 ayar bilezik 2.776 TL'den işlem görüyor. Peki bugün tam altın, yarım altın, ata altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Kapalıçarşı anlık verileri ile 29 Kasım 2024 canlı altın fiyatları son durum…
Haftanın son iş gününde altın fiyatları canlı alış-satış rakamları inceliyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler ''Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?'' sorularına yanıt arıyor. Kapalıçarşı son dakika verileri ile altının gram fiyatı, bugün 2.964 TL'den işlem görüyor. Peki, 29 Kasım Cuma tam, yarım, ata, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı ve güncel altın fiyatları
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
29 Kasım Cuma günü gram altın 2 bin 963 liradan, çeyrek altın 4 bin 741 liradan, 22 ayar bilezik 2.776 TL’den işlem görüyor.
Önceki güne göre artış gösteren ata altın ise 20 bin 075 TL'den alıcı buluyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.740,9200
Satış: 4.845,2300
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.962,9740
Satış: 2.963,3760
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.635,0400
Satış: 2.635,4600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.959,4400
Satış: 19.316,8800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.852,00
Satış: 20.052,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.455,86
Satış: 9.694,24
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.776,94
Satış: 2.935,70
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.075,64
Satış: 20.585,96
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.649,69
Satış: 2.497,87