Altın fiyatlarında son durum! 20 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? Kapalı Çarşı son durum

Altın fiyatları 20 Eylül Perşembe günü ne kadar oldu? sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dolar kuru ile endeksli olarak hareket eden altın fiyatlarında düşüş görülüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,94 azalışla 242,20 liradan tamamladı. Peki bugün çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altın ve diğer altın fiyatları ne kadar? İşte Kapalı Çarşı'da son durum