Alvaro Morata'dan transfer açıklaması: Orada oynamak için her şeyi yapacağım!
Galatasaray'da forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Morata, İspanya Milli Takım kampında La Sexta televizyonuna açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu gönlündeki takımı da duyurdu
Galatasaray'da forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Morata, gelecekte oynamak istediği takımı açıkladı.
Morata, 2025 UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa'ya karşı oynayacakları maç öncesinde İspanya Milli Takım kampında La Sexta televizyonuna açıklamalarda bulundu.
"ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"
"İspanya'da gelecekteki takımın kim olur?" sorusuna "Getafe" yanıtını veren Morata, "Getafe'de oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama şu an bunu yapma zamanı değil." şeklinde konuştu.
Sevilla kulübünden teklif aldığı iddialarını, "Doğru değil. En azından benim bilgim yok. Ancak Sevilla elbette ki büyük bir kulüp ve onu dışarıda bırakacak değilim." diyerek yalanlayan Morata, "Galatasaray ile 6 aylık daha sözleşmem var ama sonrasında ne olur bilmiyorum. Elbette İspanya'ya dönmek hoşuma gider." ifadelerini kullandı.
Devre arasında kadroya katılan Morata, Galatasaray adına 12 Süper Lig maçında 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.