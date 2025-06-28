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        Haberler Magazin Alya, bornozla sahneye çıktı - Magazin haberleri

        Alya, bornozla sahneye çıktı

        Şarkıcı Alya, bavulu İstanbul'da unutulduğu için Çeşme'deki sahnesine bornozla çıkmak zorunda kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 15:56 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:56
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        Bornozla sahneye çıktı
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        Alya, dün akşam Alaçatı'da sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, bavulu İstanbul'da unutulunca sahneye bornozla çıktı.

        Alya sahnesine başlamadan önce; "Bu bornozumu saygısızlık olarak yorumlamayın. Tam tersine size olan saygımdan ve geceye olan heyecanımdan geldim. Kusuruma bakmayın. Böyle başlayacağız sahneye daha sonra değiştirip geleceğim" ifadelerini kullandı.

        Alya, ilerleyen dakikalarda elbisesini giydi.

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        #alya
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