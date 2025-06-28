Alya, bornozla sahneye çıktı
Şarkıcı Alya, bavulu İstanbul'da unutulduğu için Çeşme'deki sahnesine bornozla çıkmak zorunda kaldı
Alya, dün akşam Alaçatı'da sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, bavulu İstanbul'da unutulunca sahneye bornozla çıktı.
Alya sahnesine başlamadan önce; "Bu bornozumu saygısızlık olarak yorumlamayın. Tam tersine size olan saygımdan ve geceye olan heyecanımdan geldim. Kusuruma bakmayın. Böyle başlayacağız sahneye daha sonra değiştirip geleceğim" ifadelerini kullandı.
Alya, ilerleyen dakikalarda elbisesini giydi.