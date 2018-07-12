Bilim insanları ilerleyen yaşlarda unutkanlık ve bunamaya yol açan Alzheimer hastalığıyla mücadele etmenin yollarını arıyor.

NTV'de yer alan habere göre; ABD'de yapılan bir araştırma ise Alzheimerı engellemenin anahtarının dünyanın en çok kullanılan ilaçlarından biri olan aspirinde olabileceğini gösteriyor. Alzheimer hastalığı günde bir aspirin içerek önlenebilir.

Uluslararası Beyin Cerrahisi Dergisi'nde yayınlanan araştırma sonuçları alzheimera karşı umulmadık bir savunma bulunduğunu gösteriyor.

Bilim insanları, aspirinin beyinde "amiloid plak" oluşumunu engellediğini düşünüyor. Beyin hücreleri arasına yerleşen bu yapışkan proteinlerin Alzheimera yol açtığı sanılıyor.

Fareler üzerinde yapılan deneyler aspirinin vücudun bu maddeleri yok etmesine yardımcı olduğunu gösterdi. Araştırmanın umut verici olduğunu söyleyen uzmanlar, insanlar üzerinde de çalışmalar yapılması gerektiğini belirtiyor.

Çin'de yapılan bir araştırma da düzenli aspirin kullanımının Alzheimer riskini yüzde 20 azalttığını ortaya koymuştu.

Alzheimer hastalığı beyin dokusunun bozulmasıyla, unutkanlık ve bunamaya yol açıyor. Dünya üzerinde milyonlarca kişiyi etkileyen bu hastalığın tedavisi henüz bulunmuyor.