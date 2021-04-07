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Amazon Türkiye bugün yaptığı açıklamayla Gıda ve İçecek kategorisinin hizmete açıldığını duyurdu. Konserve gıda, alkolsüz içecekler, atıştırmalıklar, makarna ve baklagilleri de içeren ürünler müşterilerin ilgisine sunuldu.

Gıda ve İçecek kategorisinden alışveriş yapan Amazon.com.tr müşterileri seçili binlerce ürüne 7-13 Nisan tarihleri arasında açılışa özel yüzde 60’a varan indirimlerle sahip olabilirken, Amazon Prime üyeleri de kendilerine özel fırsatlardan yararlanabilecek.

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Amazon.com.tr’yi hizmete açtığımızdan bu yana müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için durmaksızın çalışıyoruz. Bu doğrultuda, ürün seçkimize ‘Gıda ve İçecek’ kategorimizi eklediğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Amazon Türkiye olarak müşterilerimize ihtiyaç duydukları ürünleri mümkün olan en hızlı ve güvenilir şekilde sunarak fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Müşterilerimizin Amazon.com.tr'den alışveriş yapmanın kolaylığını ve rahatlığını yaşarken tüm ihtiyaçlarını da karşılayabilmeleri adına hâlihazırda geniş olan ürün yelpazemizi daha da genişletmeye devam edeceğiz,” dedi.