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Amber Heard: Çok duygulandım

Johnny Depp'in açtığı iftira davasını kaybettikten sonra kızı Oonagh Paige ile İspanya'ya taşınan Amber Heard, sosyal medyadaki sessizliğini bozdu. Beyazperdeye dönen oyuncu, yeni filmi 'In The Fire' ile ilgi odağı olduğu anları "Çok duygulandım" sözleriyle yayımladı

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  • Amber Heard: Çok duygulandım - Magazin haberleri

    Johnny Depp ile Amber Heard, 15 aylık evliliklerini olaylı bir şekilde 2017'de noktalamıştı.

    Heard, 2018'de Washington Post'a yazdığı bir makalede kendisini taciz mağduru olarak nitelemiş, Depp de bu yazıda kendisine iftira atıldığı gerekçesiyle dava açmıştı. Heard ise ifadelerinin "düzmece" olduğunu söyleyen Depp'e karşı dava açmıştı.

    Dava, 1 Haziran 2022'de Johnny Depp'in zaferiyle sonuçlanmış ve Amber Heard geçtiğimiz günlerde eski eşine 1 milyon dolar ödemişti.
  • Amber Heard: Çok duygulandım - Magazin haberleri

    Johnny Depp'in açtığı iftira davasını kaybettikten sonra kızı kızı Oonagh Paige ile İspanya'ya taşınan Amber Heard, 'In The Fire' filmiyle beyazperdeye geri döndü.
  • Amber Heard: Çok duygulandım - Magazin haberleri

    Amber Heard, Sicilya'da düzenlenen 69'uncu Taormina Film Festivali'ne katıldı. Yeni filminin prömiyerine katılan Heard, uzun bir süre sonra ilk kez bir etkinlikte boy gösterdi. 
  • Amber Heard: Çok duygulandım - Magazin haberleri

    Johnny Depp'in kendisine açtığı karalama davasını kaybetmesinin ardından en son 2022'nin Aralık ayında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Amber Heard, sonunda sessizliğini bozdu. 
  • Amber Heard: Çok duygulandım - Magazin haberleri

    Taormina Film Festivali'nde gördüğü yoğun ilgi hakkında bir mesaj yayımlayan Amber Heard, "Taormina Film Festivali'ndeki bu sıcak karşılama için çok teşekkür ederim. Unutulmaz bir hafta sonuydu" ifadelerini kullandı.
  • Amber Heard: Çok duygulandım - Magazin haberleri

    "ÇOK DUYGULANDIM"

    Kendisini bekleyen kalabalığı da paylaşan Amber Heard, "İnanılmaz bir karşılama... Tüm hayranlarıma ve destekçilerime teşekkür ederim. Çok duygulandım" dedi.
  • Amber Heard: Çok duygulandım - Magazin haberleri

    DAVA SONRASI İLK PROJESİ

    Heard'ün başrolünde yer aldığı 'In The Fire' adlı filmde, Heard bir çocuğa yardım etmeye çalışan Grace adlı bir psikiyatr rolünde. 1899'da geçen film, gerilim türünde olacak. Bu film, Heard'ün tüm dünyada ses getiren karalama davası sonrası ilk projesi olma özelliği taşıyor.
  • Amber Heard: Çok duygulandım - Magazin haberleri

    Festival daha önce 'La Dolce Vita', 'The Godfather', 'Braveheart', 'Mission Impossible', 'Inglourious Basterds' gibi filmlere ev sahipliği yaptı.

    Fotoğraflar: Bacgrid UK, AP

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