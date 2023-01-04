ESKİ SEVGİLİSİ ELON MUSK DONÖR OLDU İDDİASI

Hello Dergisi'nin İngiltere edisyonun haberine göre; Heard'ün anne olabilmesi için oyuncunun eski sevgilisi Elon Musk, spermlerini bağışladı. Amber Heard'ün eski sevgilisi, Elon Musk'ın sperm donörü olabileceği olasılığını yükselten etkenlerden biri ünlü iş insanının doğan çocuklarını gizleme konusundaki başarısı. Musk, bir dönem birlikte olduğu Kanadalı şarkıcı Grimes'tan bir oğlu olduğunu kendisi duyurmuştu. Fakat Grimes ile bir başka bebeklerinin dünyaya geldiği ise evlerine röportaja giden bir muhabir sayesinde duyulmuştu. İşte bu yüzden Heard'ün kızı Oonagh Pagie'in babasının sperm donörünün Elon Musk olabileceği ağır basan görüş. Ancak ikili, haklarında ortaya atılan bu iddiayla ilgili bir açıklamada bulunmadı.