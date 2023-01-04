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"Amber Heard'ün bebeğinin babası Elon Musk" iddiası

2017'de Johnny Depp'ten olaylı bir şekilde boşanan Amber Heard, 8 Nisan 2021'de taşıyıcı anne yöntemiyle kızı Oonagh Paige'i kucağına almıştı. Ancak Heard ve bir dönem aşk yaşadığı Elon Musk hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı

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  • "Amber Heard'ün bebeğinin babası Elon Musk" iddiası - Son Dakika Magazin haberleri

    Kendisine şiddet uygulamakla suçladığı ABD'li oyuncu Johnny Depp'ten 2017'de ayrılan Amber Heard, 2021'de eski eşiyle yasal hesaplaşmaları sürerken, bir anda anne olduğunu açıklamış ve herkesi şaşırtmıştı. 8 Nisan 2021'de taşıyıcı anne yöntemiyle ilk bebeğini kucağına alan Heard, kızına Oonagh Paige adını vermişti.
  • "Amber Heard'ün bebeğinin babası Elon Musk" iddiası - Son Dakika Magazin haberleri

    Bebeğiyle çekilen fotoğraflarını zaman zaman sosyal medya hesabından yayınlayan Amber Heard'ün kızının babasıyla yani sperm donörüyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
  • "Amber Heard'ün bebeğinin babası Elon Musk" iddiası - Son Dakika Magazin haberleri

    ESKİ SEVGİLİSİ ELON MUSK DONÖR OLDU İDDİASI

    Hello Dergisi'nin İngiltere edisyonun haberine göre; Heard'ün anne olabilmesi için oyuncunun eski sevgilisi Elon Musk, spermlerini bağışladı. Amber Heard'ün eski sevgilisi, Elon Musk'ın sperm donörü olabileceği olasılığını yükselten etkenlerden biri ünlü iş insanının doğan çocuklarını gizleme konusundaki başarısı. Musk, bir dönem birlikte olduğu Kanadalı şarkıcı Grimes'tan bir oğlu olduğunu kendisi duyurmuştu. Fakat Grimes ile bir başka bebeklerinin dünyaya geldiği ise evlerine röportaja giden bir muhabir sayesinde duyulmuştu. İşte bu yüzden Heard'ün kızı Oonagh Pagie'in babasının sperm donörünün Elon Musk olabileceği ağır basan görüş. Ancak ikili, haklarında ortaya atılan bu iddiayla ilgili bir açıklamada bulunmadı.
  • "Amber Heard'ün bebeğinin babası Elon Musk" iddiası - Son Dakika Magazin haberleri

    Bu arada Elon Musk'ın şu anda 8 çocuğu bulunuyor ve Nevada Alexander adındaki 2002 doğumlu oğlu ise bebekken vefat etmişti.
  • "Amber Heard'ün bebeğinin babası Elon Musk" iddiası - Son Dakika Magazin haberleri

    "BUNU KENDİ ŞARTLARIMLA YAPMAK İSTEDİM" 

    Amber Heard, anne olduğunu 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Heard, "Bu haberi paylaştığım için çok heyecanlıyım. Yıllar önce bir çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımda yapmak istedim. Kaderimizin en temel parçalarından birini bu şekilde düşünmenin biz kadınlar için ne kadar radikal olduğunu şimdi anlıyorum" ifadelerini kullanmıştı. 
  • "Amber Heard'ün bebeğinin babası Elon Musk" iddiası - Son Dakika Magazin haberleri

    "GERÇEKTEN ÇOK AŞIKTIM, AYRILIK ÇOK KÖTÜ CANIMI YAKTI" DEMİŞTİ

    Öte yandan Amber Heard'ün kızının babasının Elon Musk olduğu iddialarının bu kadar konuşulmasının bir diğer nedeni de ikilinin artık kamuoyu tarafından bilinen bir geçmişinin olması.
  • "Amber Heard'ün bebeğinin babası Elon Musk" iddiası - Son Dakika Magazin haberleri

    Heard, Johnny Depp ile evliliği sallantıdayken Elon Musk ile kısa süren bir ilişki yaşamıştı. Hatta Johnny Depp, kendisi film çekimi için uzaktayken Amber Heard'ün Elon Musk'ı birlikte yaşadıkları eve gizlice konuk ettiğini ileri sürmüştü. Heard ile Musk'ın, söz konusu evin asansöründe çekilen görüntüleri de basına yansımıştı.

    Fotoğraflar: Instagram, Splash News

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