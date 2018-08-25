America de Cali - Millonarios maçı rakamları

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. America de Cali, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Millonarios takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:00. 5 puanlı America de Cali 14. sırada bulunuyor, Millonarios 6 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi America de Cali, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Millonarios, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 472 kodlu maçta; İddaa oynayanlar America de Cali kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.80, Millonarios sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler.

America de Cali son haftadaki Millonarios müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Millonarios ise America de Cali maçında 0-0 berabere kaldı.

America de Cali, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Millonarios, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Millonarios, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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