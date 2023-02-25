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Ametist çiçeği nasıl bakılır? Evde kolay ametist çiçeği bakımı ve sulama

Browailla adı ile bilinen ametist çiçeği, yaşam alanlarında yetiştirilebilmektedir. Renginin mor olması nedeniyle ametist taşına benzetilen ve bu isimle anılan ametist çiçeği, zahmetsiz bir bakım ile kolayca büyümektedir. Eğer siz de evinizde zorlanmadan bakabileceğiniz bir çiçek türü almak istiyorsanız ametist çiçeğini tercih edebilirsiniz.

Ametist çiçeği nasıl bakılır? Evde kolay ametist çiçeği bakımı ve sulama
HABERTURK.COM

İç mekân çiçeklerinden biri olduğu için ofislerde de sık sık yerini alır. Ametist çiçeği ile doğanın benzersiz bir parçasını evine taşımak isteyenler bulunmaktadır. Bu nedenle bakımı, sulaması ve yetiştirme teknikleri, çoğu kişi tarafından merak edilir. Peki, ametist çiçeği nasıl bakılır? Ametist çiçeği nasıl yetiştirilir? Ametist çiçeğine ne kadar su verilir? Tüm bu soruların cevabı için içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

Ametist Çiçeği Nasıl Bakılır?

Verimli çiçekleri ile görenlerin ilgisini çeken ametist çiçeği, az bakım gerektirdiği için bakımı oldukça kolaydır. Ancak bazı püf noktalara dikkat etmek gerektiği unutulmamalıdır. Her bitki ve çiçek kendi doğal yaşam alanına uygun ortamlarda yetişmelidir. Ametist çiçeği de doğal ortamına uygun yerlerde gelişimine devam edebilir. Peki, ametist çiçeği bakımı nasıl yapılır?

Ametist çiçeği, sıcak ve gölge alanda kolayca yetişebilir. Sürekli güneş ışığına maruz kalması, bu çiçeğin canlılığını yitirmesine neden olabilir. Konumlandıracağınız alanın sıcak ve gölge olmasına özen gösterin. Kapalı ya da yarı kapalı balkonlar ve çok güneş almayan ancak sıcak olan pencere kenarları, ametist çiçeği için uygun alanlardır.

Çiçek sulamak, çok kolay bir eylem gibi görünse de yanlış bir şekilde sulama yapılabiliyor. Her çiçeğin su ihtiyacı birbirinden farklıdır. Az ya da çok sulama nedeniyle çiçeklerin canlılığı yavaş yavaş kaybolur. Peki, ametist çiçeği sulamada nelere dikkat edilmelidir? Ametist çiçeği çok sulanmamalıdır. Toprağın yeterli nemi alması için yavaş yavaş sulama yapılmalıdır. Belli aralıklar ile toprağı kontrol edilmeli ve kuruluğu tespit edildiğinde tekrar sulanmalıdır.

Saksı seçimi, drenajlı saksılardan yana olmalıdır. Drenajlı saksı türleri, her çiçek için kurtarıcı bir özelliğe sahiptir. Fazla sulamadan kaynaklı toprağın dibinde su birikebilir ve ametist çiçeğinin kökleri zarar görebilir. Bunun önüne geçmek için delikli saksılar fazla suyu dışarı atacaktır. Saksı tabağında biriken suyu mutlaka dökün ve çiçeğinizi fazla sudan mutlaka koruyun.

Ametist çiçeği, organik bakımdan zengin toprakta sağlıklı bir şekilde yetişir. Hafif alkali toprak tercih edilmelidir. Toprak seçimi için çiçekçinizden bilgi alarak hareket edebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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