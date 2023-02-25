HABERTURK.COM

Kendisi de bakımı ile yakından ilgilendiği için sonraki dönemlerde Atatürk’ün ismi verilmiştir. Koyu yeşil yaprakları ve kırmızı çiçekleri ile ev dekorasyonlarındaki yerini alan Atatürk çiçeği nasıl yetiştirilir? Atatürk çiçeği bakımı nasıl yapılır? Çiçekçilerde kolayca bulabileceğiniz Atatürk çiçeğinin bakımı ile ilgili tüm bilgileri içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Atatürk Çiçeği Nasıl Bakılır?

Güzelliği ile herkesi etkileyen Atatürk çiçeğinin anavatanı Orta Amerika ve Meksika’dır. Noel çiçeği ve Ponsetya olarak da bilinen Atatürk çiçeği, herkesin kolayca evinde yetiştirebildiği bir bitki türüdür. Peki, Atatürk çiçeği nasıl bakılır? Evin hangi alanına konulmalıdır? Nasıl sulanmalıdır? Aşağıdaki maddeleri inceleyerek evinizdeki Atatürk çiçeğini sağlıklı bir şekilde yetiştirebilirsiniz.

Konumu

Her bitki ve çiçek, farklı dış koşullarda yetişir. Bazı bitkiler güneşi severken, bazı bitkilerin çok güneş görmeyen aydınlık yerde konumlandırılması gerekir. Atatürk çiçeği, yapı itibariyle yarı gölge ve aydınlık bir yerde konumlandırılmalıdır. Hassas bir çiçek türü olduğu için doğru yerde bulunması oldukça önemlidir. İç mekân bitkisi olduğu için oda sıcaklığında sağlıklı bir şekilde büyür. Çok sıcak ya da çok soğuk ortamlarda ise yeterli gelişimi gösteremez.

Toprak ve Saksı Seçimi

Atatürk çiçeği, torf toprak sever. Uygun olmayan toprakta solabilir ve yapraklarını dökebilir. Akabinde ise canlılığını kaybeder. Toprak seçimini yaparken bilgi sahibi değilseniz çiçekçilerin önerilerini mutlaka dinleyin. Saksı seçimi her bitki için önemli bir detaydır. Atatürk çiçeğinin saksısı da yapısına uygun olmalıdır. Saksının altında deliklerin olması gerekir. Sulandığında fazla suyun dışarı atılması, delikli saksılar ile mümkün olur. Diğer yandan boyutlarına uygun saksı tercih edilmelidir. Çiçekleri ve yaprakları büyüdükçe daha büyük bir saksıya alınırsa sağlıklı şekilde büyür.

Sulama Yöntemleri

Atatürk çiçeğine ne kadar su verilir? sorusu bu çiçeği yetiştirmek isteyenlerin merak ettiği bir konudur. Sulama işlemi, her bitkide olduğu gibi Atatürk çiçeğinde de doğru uygulanmalıdır. Az miktarda ya da çok miktarda yapılan sulama, Atatürk çiçeğinin sağlıklı büyümesini engeller. Bu çiçek, çok fazla su sevmez. Yaz aylarında haftada 2 kez, kış aylarında ise haftada 1 kez sulanması yeterli olacaktır. Kısacası sulama esnasında hassas davranılmalıdır. Eğer çiçeğinizi ne zaman suladığınızı unuttuysanız küçük bir deneme yöntemi ile su verip vermeyeceğinize karar verebilirsiniz. Bu gibi durumlarda saksı toprağını parmaklarınız ile kontrol edin. Eğer toprağın ortalarından itibaren bir kuruluk tespit ettiyseniz çiçeğinizi sulayabilirsiniz. Yeterli derecede nemli ise birkaç gün daha sulama işlemini yapmayın.

Vitamin ve Mineral Takviyesi

Yaşam alanlarını daha güzel gösteren ve dekorasyonlara eşlik eden Atatürk çiçeği, belli dönemlerde vitamin ve mineral takviyesine ihtiyaç duyar. İmkanlarınız dahilinde çiçeğiniz için vitamin takviyesi yapabilirsiniz. Yumurta kabuklarını toz haline getirerek saksının dibine yerleştirin. Bu işlemi yılda 1 kez yapmanız yeterlidir. Özellikle saksı değişimi sırasında yumurta kabuklarını serpiştirebilirsiniz. Bitki toprağına toz çay artığı dökmek, çiçeğinizin sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olur.

Atatürk Çiçeği Bakımı İçin Birkaç İpucu!

Eğer çiçeğiniz herhangi bir solma ile karşı karşıya ise yerini beğenmemiş olabilir. Çiçeğinize en uygun ortam koşullarını oluşturun.

Atatürk çiçeğinin budanması gereken ideal dönem bahar aylarıdır. Bu özel saksı çiçeği, kış aylarında çiçek açar. Bahar ayları ile birlikte çiçeklerini dökmeye başlar. Yapraklarının dökülmeye başlaması, budama döneminin habercisidir.

Çok fazla sulamadan kaynaklı olarak çiçeğinizde mantar oluşabilir ya da ölebilir. Doğru sulama tekniğinin nasıl olması gerektiğini göz önünde bulundurun.