Atatürk Çiçeği Nasıl Bakılır?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Atatürk Çiçeği Nasıl Bakılır? Evde Püf Teknikleri İle Atatürk Çiçeği Bakımı ve Sulama
ABONE OL

Atatürk çiçeği nasıl bakılır? Evde püf teknikleri ile Atatürk çiçeği bakımı ve sulama

Renkli yapraklarıyla güzel bir görünüme sahip olan Atatürk çiçeği, pek çok kişinin evinde yetiştirdiği özel bitkilerden biridir. Atatürk çiçeği, ismini Mustafa Kemal Atatürk’ten alır. Söylentilere göre Atatürk, bu saksı çiçeğinin Türkiye’de yetiştirilmesi için çaba göstermiştir.

Atatürk Çiçeği Nasıl Bakılır? Evde Püf Teknikleri İle Atatürk Çiçeği Bakımı ve Sulama
HABERTURK.COM

Kendisi de bakımı ile yakından ilgilendiği için sonraki dönemlerde Atatürk’ün ismi verilmiştir. Koyu yeşil yaprakları ve kırmızı çiçekleri ile ev dekorasyonlarındaki yerini alan Atatürk çiçeği nasıl yetiştirilir? Atatürk çiçeği bakımı nasıl yapılır? Çiçekçilerde kolayca bulabileceğiniz Atatürk çiçeğinin bakımı ile ilgili tüm bilgileri içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Atatürk Çiçeği Nasıl Bakılır?

Güzelliği ile herkesi etkileyen Atatürk çiçeğinin anavatanı Orta Amerika ve Meksika’dır. Noel çiçeği ve Ponsetya olarak da bilinen Atatürk çiçeği, herkesin kolayca evinde yetiştirebildiği bir bitki türüdür. Peki, Atatürk çiçeği nasıl bakılır? Evin hangi alanına konulmalıdır? Nasıl sulanmalıdır? Aşağıdaki maddeleri inceleyerek evinizdeki Atatürk çiçeğini sağlıklı bir şekilde yetiştirebilirsiniz.

Konumu

Her bitki ve çiçek, farklı dış koşullarda yetişir. Bazı bitkiler güneşi severken, bazı bitkilerin çok güneş görmeyen aydınlık yerde konumlandırılması gerekir. Atatürk çiçeği, yapı itibariyle yarı gölge ve aydınlık bir yerde konumlandırılmalıdır. Hassas bir çiçek türü olduğu için doğru yerde bulunması oldukça önemlidir. İç mekân bitkisi olduğu için oda sıcaklığında sağlıklı bir şekilde büyür. Çok sıcak ya da çok soğuk ortamlarda ise yeterli gelişimi gösteremez.

Toprak ve Saksı Seçimi

Atatürk çiçeği, torf toprak sever. Uygun olmayan toprakta solabilir ve yapraklarını dökebilir. Akabinde ise canlılığını kaybeder. Toprak seçimini yaparken bilgi sahibi değilseniz çiçekçilerin önerilerini mutlaka dinleyin. Saksı seçimi her bitki için önemli bir detaydır. Atatürk çiçeğinin saksısı da yapısına uygun olmalıdır. Saksının altında deliklerin olması gerekir. Sulandığında fazla suyun dışarı atılması, delikli saksılar ile mümkün olur. Diğer yandan boyutlarına uygun saksı tercih edilmelidir. Çiçekleri ve yaprakları büyüdükçe daha büyük bir saksıya alınırsa sağlıklı şekilde büyür.

Sulama Yöntemleri

Atatürk çiçeğine ne kadar su verilir? sorusu bu çiçeği yetiştirmek isteyenlerin merak ettiği bir konudur. Sulama işlemi, her bitkide olduğu gibi Atatürk çiçeğinde de doğru uygulanmalıdır. Az miktarda ya da çok miktarda yapılan sulama, Atatürk çiçeğinin sağlıklı büyümesini engeller. Bu çiçek, çok fazla su sevmez. Yaz aylarında haftada 2 kez, kış aylarında ise haftada 1 kez sulanması yeterli olacaktır. Kısacası sulama esnasında hassas davranılmalıdır. Eğer çiçeğinizi ne zaman suladığınızı unuttuysanız küçük bir deneme yöntemi ile su verip vermeyeceğinize karar verebilirsiniz. Bu gibi durumlarda saksı toprağını parmaklarınız ile kontrol edin. Eğer toprağın ortalarından itibaren bir kuruluk tespit ettiyseniz çiçeğinizi sulayabilirsiniz. Yeterli derecede nemli ise birkaç gün daha sulama işlemini yapmayın.

Vitamin ve Mineral Takviyesi

Yaşam alanlarını daha güzel gösteren ve dekorasyonlara eşlik eden Atatürk çiçeği, belli dönemlerde vitamin ve mineral takviyesine ihtiyaç duyar. İmkanlarınız dahilinde çiçeğiniz için vitamin takviyesi yapabilirsiniz. Yumurta kabuklarını toz haline getirerek saksının dibine yerleştirin. Bu işlemi yılda 1 kez yapmanız yeterlidir. Özellikle saksı değişimi sırasında yumurta kabuklarını serpiştirebilirsiniz. Bitki toprağına toz çay artığı dökmek, çiçeğinizin sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olur.

Atatürk Çiçeği Bakımı İçin Birkaç İpucu!

Eğer çiçeğiniz herhangi bir solma ile karşı karşıya ise yerini beğenmemiş olabilir. Çiçeğinize en uygun ortam koşullarını oluşturun.

Atatürk çiçeğinin budanması gereken ideal dönem bahar aylarıdır. Bu özel saksı çiçeği, kış aylarında çiçek açar. Bahar ayları ile birlikte çiçeklerini dökmeye başlar. Yapraklarının dökülmeye başlaması, budama döneminin habercisidir.

Çok fazla sulamadan kaynaklı olarak çiçeğinizde mantar oluşabilir ya da ölebilir. Doğru sulama tekniğinin nasıl olması gerektiğini göz önünde bulundurun.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ametist çiçeği nasıl bakılır? Evde kolay ametist çiçeği bakımı ve sulama
GÜNDEM Ametist çiçeği nasıl bakılır?
Anemon nasıl bakılır? Evde anemon çiçeği bakımı ve sulama htka
GÜNDEM Açelya nasıl bakılır?
Son dakika: Bakan Soylu ve Bakan Bozdağ'dan açıklamalar
GÜNDEM Bakan Soylu ve Bakan Bozdağ'dan açıklamalar
Anemon nasıl bakılır? Evde anemon çiçeği bakımı ve sulama
GÜNDEM Anemon nasıl bakılır?
Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den 2 bölge için fırtına uyarısı! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
GÜNDEM Meteoroloji'den 2 bölge için kritik fırtına uyarısı!
Son dakika: Ordu'da kar heyelana yol açtı! 3 ev ağır hasarlı, 1,5 metre yarıklar oluştu
GÜNDEM Ordu'da kar heyelana yol açtı!
NİĞDE FAY HATTI DEPREM HARİTASI | Niğde fay hattı üzerindeki ilçeler hangileri? Niğde'de üst üste depremler!
GÜNDEM Niğde fay hattı haritası ile risk durumu
SON DAKİKA DEPREM: Niğde'de 5.2 büyüklüğünde deprem! Birçok ilden hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
GÜNDEM Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika: AFAD'dan açıklamalar
GÜNDEM AFAD'dan açıklamalar
AVCILAR'DA DEPREM RİSKİ! Avcılar deprem riski güncel haritası yayınlandı! Avcılar deprem riski mahalle durumu
GÜNDEM Avcılar depreme ne kadar dayanıklı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.