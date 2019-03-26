Anadolu'da Axa'lı Kupa Voley coşkusu

Axa Sigorta’nın isim sponsoru olduğu Kupa Voley, Malatya ve İzmir’de oynanan final maçlarıyla sona erdi. Axa Sigorta’nın “insanlara aktif ve sağlıklı bir yaşam için ilham verme” hedefiyle sponsor olduğu turnuvanın Malatya’da gerçekleştirilen Erkekler Finali’nde Fenerbahçe kupayı evine götürürken İzmir’de oynanan Kadınlar Finali’nin galibi ise Eczacıbaşı Vitra oldu. Axa Sigorta’nın saha içi ve saha dışı aktivitelerle renk kattığı turnuva kapsamında sekiz ilde 10 binin üzerinde voleybol tutkunu AxaFit stantlarını ziyaret etti. Axa Sigorta, yeni iletişim kampanyası “Know You Can’in Türkiye lansmanını da gerçekleştirdiği finaller kapsamında voleybolun efsanevi ismi Neslihan Demir’in hikayesinden esinlenerek hazırlanan dijital filmi ile de seyircilerin beğenisini topladı.

Final maçlarının tamamını yerinde takip eden ve kazanan takımlara kupalarını veren AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, “Birleşmiş Milletler ‘in ‘Sağlıklı Bireyler’ hedefi çerçevesindeki sorumluluklarımızın farkındayız. Farklılaşma stratejisiyle ilerlerken insanların daha iyi yaşam sürmelerine katkı sağlama ve hayallerine giden yolda güvenebilecekleri bir çözüm ortağı olma hedefiyle çalışıyoruz. Hem aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri hem de hayallerinden asla vazgeçmemeleri için ilham verici çalışmaların altına imzamızı atıyoruz. Bu anlamda ulusal ve uluslararası sponsorluklara büyük önem atfediyoruz. Türkiye’nin en başarılı kurumlarından Türkiye Voleybol Federasyonu ile bir araya gelme fırsatı bulduğumuz Kupa Voley’e de adımızı vermekten gurur duyuyor, kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.