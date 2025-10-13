Euroleague in 4. haftasında Anadolu Efes, yarın Yunan ekibi Olympiakos a konuk olacak. Barış ve Dostluk Salonu nda oynanacak m&uuml;sabaka, TSİ 21.15 te başlayacak. Anadolu Efes, ilk haftada İsrail in Maccabi Rapyd takımını 85-78 yenerek Avrupa Ligi ne galibiyetle başladı. Lacivert-beyazlılar, sonraki iki ma&ccedil;ta İsrail temsilcisi Hapoel IBI ye 87-81 ve Sırbistan ekibi Partizan a 93-87 yenildi. Olympiakos ise ligde 2 galibiyet, bir mağlubiyet yaşadı. İspanya nın Baskonia takımını 102-96 ve Birleşik Arap Emirlikleri nden Dubai Basketbol u 86-67 yenen Olympiakos, bir diğer İspanya temsilcisi Real Madrid e 89-77 mağlup oldu. İlk 3 hafta sonunda Olympiakos 4 &uuml;nc&uuml;, Anadolu Efes 14 &uuml;nc&uuml; sırada yer aldı. İKİ TAKIM ARASINDA AVRUPA LİGİ NDEKİ 52. MA&Ccedil; Anadolu Efes, Olympiakos ile Avrupa Ligi nde 52. kez karşı karşıya gelecek. Ekim 2001 den itibaren iki takım arasında oynanan 51 ma&ccedil;ta lacivert-beyazlılar 26, Yunanistan ekibi ise 25 kez galip geldi. Taraflar arasındaki son ma&ccedil;ta kazanan takım, 92-89 luk skorla Olympiakos oldu. AVRUPA DA 879. RANDEVU Anadolu Efes, Olympiakos m&uuml;sabakasıyla Avrupa kupalarında 879. randevusuna &ccedil;ıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa da &ccedil;ıktığı 878 karşılaşmada 495 galibiyet, 383 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren m&uuml;cadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu Avrupa Ligi nde ise 631. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 630 ma&ccedil;ın 338 ini kazandı, 292 sinden mağlubiyetle ayrıldı.