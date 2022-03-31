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Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sektörünün lider kuruluşu Anadolu Hayat Emeklilik’in Genel Müdürlük görevine Murat Atalay atandı. 1973 yılında Ankara’da doğan Murat Atalay, yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde tamamladı. 1996 yılında Türkiye İş Bankası’nda Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Atalay, çeşitli şube ve Genel Müdürlük birimlerinde uzman ve yönetici olarak görev yaptı.

ERTÜRK İŞ PORTFÖY'E

Türkiye İş Bankası’nı temsilen, Anadolu Hayat Emeklilik’te ve Erişim Müşteri Hizmetleri’nde Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Atalay, 2011 yılından itibaren Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölüm Müdürlüğü görevini üstlendi. 1 Kasım 2014’te Anadolu Hayat Emeklilik’e Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Murat Atalay, 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürlük görevine getirildi.

2019 yılından bu yana sürdürdüğü Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürlük görevinden emeklilik nedeniyle ayrılan Yılmaz Ertürk ise, İş Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak Türkiye İş Bankası Grubu’nda görev almaya devam edecek.