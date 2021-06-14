Anadolu Hayat'tan BES'le büyüt

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Anadolu Hayat Emeklilik, 18 yaş altındaki çocuklara yönelik sunduğu yeni ürünü “Çocuğum için BES” ile çocuklarının geleceği için birikim yapmak isteyenlere şimdiden tasarrufa başlama imkânı sunuyor. Yasal temsilci olmak kaydıyla ebeveynler ya da varsa diğer yasal temsilciler, çocukları adına bireysel emeklilik hesabı açtırıp yapacakları düzenli katkı payı ödemeleriyle onların hayata maddi anlamda bir adım önde başlamasını sağlayabilecekler. Çocukların yetişkin kardeşleri, dede, nine gibi akrabaları ile tanıdıkları da açılan hesaplara katkı payı ödemesi yapabilecekler. Böylece erken yaşta bireysel emeklilik sistemine dahil olan çocuklar, belli bir birikimle hayata atılmış olacaklar.

ERKEN GELEN ÇOK BİRİKTİRİYOR

18 yaşından küçüklerin de dahil edilmesiyle Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) katılımcı tabanının genişlemesi yönünde önemli bir adım atıldığını dile getiren Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, “Ülkemizde halen 18 yaş altı yaklaşık 23 milyon nüfus bulunuyor. Toplam nüfusumuz içindeki payı yüzde 27 civarında olan bu kitlenin BES’in büyümesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Çocuğum için BES ile ebeveynler veya yasal temsilcileri, çocukların geleceği için küçük yaşlardan başlayarak onlar adına yatırım yapabilecekler. Çocuklar, iş hayatına atılmadan çok önce düzenli katkı payı ödemeleri sayesinde önemli bir birikim elde ederken, tasarruf yapma bilincini de erken yaşta kazanmış olacaklar. BES’e ne kadar erken dahil olunursa, birikim yapmak da o kadar kolaylaşıyor. Anadolu Hayat Emeklilik olarak herkese çocukları için olabildiğince erken tasarrufa başlamalarını öneriyoruz" diye konuştu.

AYLIK 150 LİRADAN BAŞLIYOR

Ertürk, şunları kaydetti: "Üstelik yüzde 25 oranındaki devlet katkısı avantajı 18 yaşın altındaki kişiler için de geçerli olacak ve ödeme tutarına göre mevzuatta belirlenen limitler dahilinde devlet katkısı avantajından azami düzeyde faydalanılabilecek. Çocuğum hayata bir adım önde başlasın diyen herkes, ‘Çocuğum için BES’ ürünümüze 150 TL’den başlayan aylık ödemelerle sahip olabilecek. ‘Çocuğum için BES’ kapsamında sunulan katkı payı ödeme teminatı ile ebeveynler, kendileri yanında olamasalar da çocuklarının geleceklerini güvence altına alabilecekler. “Çocuğum için BES”e dâhil olan ve bireysel emeklilik hesabına düzenli katkı payı ödemesi yapılan çocukların, plana dahil olduktan sonra anne veya babasının yaşam kaybı ya da tam ve kalıcı sakatlığı halinde, kalan katkı payı ödemeleri 10 yıla kadar düzenli olarak Anadolu Hayat Emeklilik tarafından yapılacak. ‘Çocuğum için BES’ ürünümüzü çok sayıda ilave avantajlarla sunuyoruz: Ürünümüz kapsamında ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmeti ile anlaşmalı sağlık kurumlarında indirim fırsatları sunuyoruz. Çocuk adına İş Kültür Yayınları internet sitesinden yapılacak alışverişlerde yüzde 30 oranında indirim sağlıyoruz. Çocuk adına satın alınacak Anadolu Sigorta sağlık sigortası ürünlerinde de muhtelif indirim avantajları sunuyoruz.”